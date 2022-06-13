大陸近日以藥物殘留為由全面禁止我石斑魚進口，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（13日）反反控對岸，沒提出科學證據就下架我方農漁產品，完全是政治動作。

民進黨立法院黨團今（13日）舉行記者會回應輿情時事。鄭運鵬批陸以「養套殺」方式傷害台灣農民，以農逼政、用農漁民來逼民進黨政府。他強調，我農委會很努力幫忙將被陸禁止的農產品出口到更進步的國家日本、美國，這些國家都接受台灣高品質農產品。

鄭運鵬批陸稱有病蟲害、有藥害，卻沒拿出科學證據，對台灣的農漁民不公平。陳亭妃表示，在野抨擊現在是石斑魚，下一個產品是什麼？政府已經做好準備，會陪所有的農漁民站在一起，把所有的通路做好。

陳亭妃說，2021年2月25日大陸宣布禁止鳳梨進口，2021年9月19日突然禁止荔枝、蓮霧，2022年6月10日再度片面宣布禁止石斑魚，理由是因檢疫不合格有病蟲害，但即使農作物有病蟲害，請問檢驗在哪？至今提不出來；之前蓮霧、鳳梨事件，我方就向WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）提出特定貿易關切，違反SPS相關條文。

陳亭妃強調，去年11月4日、今年3月25日我方也再向WTO提出2次特定貿易關切，要求陸和我方進行技術對話，提供相關的科學檢疫證據，這兩次對方都沒提證據；今年6月23日SPS委員會例會，我方會再次提出特定貿易關切；重點就是對方若沒有提出相關的科學證據，如何禁止我方的農產品？