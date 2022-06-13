證券時報報導，在大陸發改委、工信部、商務部等官方部門大力支持下，特斯拉上海超級工廠積極配合並在4月完成復工。目前基於防疫考量，上海工廠採用「雙班制」進行封閉式生產，目前特斯拉上海超級工廠已累計生產整車超4萬輛，產能利用率恢復至100％。

根據全國乘用車市場訊息聯席會統計，5月，特斯拉批發銷量為32,165輛，其中出口22,340輛。2022年1～5月，特斯拉累計交付量為21,5851輛，年增超過50％。

除自身恢復產能外，特斯拉還積極帶動和幫助產業鏈中關連企業高效復工，促進整個新能源汽車產業鏈從生產到物流，從銷售到交付都儘快「滿血復活」。

報導指出，疫情期間，特斯拉還及時優化了服務流程，將看車、試駕、下單、售後等環節複製到線上，打通全程「零接觸」服務鏈。同時，特斯拉在多地也開始支持線上自助提車，將原本需要2小時的交付流程縮短為最快20分鐘，部分區域還提供送車到家服務。

在對外出口方面，5月11日，復工後的首批整船4767輛特斯拉電動汽車正式出口，前往歐洲市場。5月15日，第二批超過4,000輛特斯拉整船電動汽車，也從上海南港碼頭出發，駛往比利時。據特斯拉方面透露，5月特斯拉上海超級工廠共出口22,340輛車型，分別銷往歐洲、澳洲、日本等國家和地區。