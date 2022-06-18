根據《財訊》報導，上週，比亞迪執行副總裁廉玉波受訪時，透露他們即將為特斯拉供應電池，而且和馬斯克有很好的交情。但很快的，隔天特斯拉就發出聲明，指出其與比亞迪並沒有任何合作項目正要或即將進行，而比亞迪則是馬上下架相關的訪談影片，彷彿船過水無痕。

《財訊》分析，而因為比亞迪被打臉，比亞迪今天的股價也微幅下跌，中斷了自上週以來的漲勢。不過，從今年以來，比亞迪股價已經上漲約27％，投資市場並沒有因為特斯拉的不認帳而拋棄比亞迪。因為，市場對比亞迪與特斯拉的合作早有預期，但方向上並不是電動車電池，而是儲能用電池。

《財訊》報導指出，特斯拉一直以來都是使用自己設計的電池，除了自行製造，也委託LG或Panasonic進行生產，在中國生產的特斯拉，一直以來也都是委由寧德時代來代工電池，寧德時代的德國工廠將來也會幫特斯拉生產電池；而特斯拉使用的電芯，也從早期的18650，低階產品使用磷酸鐵鋰（LFP）電池，4860推出後也將逐步替代舊電池。

《財訊》分析，特斯拉電動車的電芯逐漸拋棄傳統的18650，轉而使用新的LFP以及4860電池。LFP電池的著眼點在於成本能夠有效降低，且電池循環壽命更長；4860則是透過使用矽炭負極材料，在降低成本的同時，也能增加能量密度，同時矽炭負極也能降低鋰原子沈積，循環壽命更高於LFP電池。根據過去特斯拉公布的數據，循環壽命可超過1萬次，遠高於三元鋰電池的1000次左右，以及LFP電池的3000次左右。這有助特斯拉推出更便宜續航力更強，且電池壽命更久的電動車。

回過頭來看比亞迪的刀片電池，其本質上就是一種改變外型的特殊封裝LFP電池，也因此，其循環壽命與傳統LFP基本上十分類似，但因為改變封裝的方式，安全性更高。根據《財訊》報導，但僅依靠安全性，並不能說服特斯拉將其應用於電動車產品上，畢竟特斯拉自己也開始採用LFP電池，而且還有更強大的4860電池即將上線。

別忘了，特斯拉還有龐大的儲能業務，其搭配太陽能電池板的Powerwall產品在歐美被很多家庭使用，特斯拉也針對各種大型企業設計了不同的儲能方案，相關應用對電池的需求非常高。

目前特斯拉的儲能方案產品使用的是三元鋰電池電芯，由於三元鋰電池對溫度非常講究，因此需要設計龐大的液冷系統來避免電池過熱，如果使用比亞迪的刀片電池，雖然電芯的儲能密度稍低，但基本上可以不用額外設計散熱，或者僅需要結構相對簡單的散熱設計即可，安全性遠高於三元鋰電池，整體電池的體積也不會明顯增加。而LFP遠長於三元鋰電池的循環壽命，也能增加其家庭或企業客戶的信心。不過，最終特斯拉是否會採用？仍需等待馬斯克自行宣布。