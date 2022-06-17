自從特斯拉執行長馬斯克警告他非常擔心經濟、他認為需要裁員，以及公司將暫停全球招聘以來，特斯拉的職缺數已經減少14%。在市場萎縮、通膨飆升和衰退疑慮高漲之際，特斯拉此舉形同是全球經濟體質的一大警訊。

根據Thinknum Alternative Data提供的數據，特斯拉網站上的職缺名單已大幅縮短，職缺數從6月初的5,855個大減至5,011個。與5月21日創下的近期高點相比，特斯拉的職缺數更已大減32%。

此外，大約有20名自稱是特斯拉員工的人在網上發文和接受路透社訪問時表示他們在過去一周被裁撤、解僱或開除。與特斯拉的員工規模相比，這是一個非常微小的數字，但有幾位員工宣稱這是裁員10%計畫的一部分，顯示該公司確實正在裁員。

其他特斯拉員工則表示對公司會如何進行裁員不太清楚，他們並表示馬斯克日前下令員工停止遠距上班並返回辦公室，或許意味著他們的職位可能不保。馬斯克在那封要員工回辦公室上班的電郵中表示：「如果你不出現，我們將假設你已經辭職」。

特斯拉未回應路透社的置評請求。

截至去年底特斯拉在全球擁有約10萬名員工。日前媒體報導，在馬斯克揚言要裁員並宣稱特斯拉「人手過剩」（overstaffed）之後，這家電動車製造商已經取消原定於6月在中國舉辦的3場線上招聘活動。

去年特斯拉的中國廠貢獻該公司一半以上的全球產量，以及其整體營收的四分之一。

日前媒體報導，馬斯克在一封電郵中說他對經濟有一種「非常糟的感覺」。而在發給員工的另一封電郵中，馬斯克表示特斯拉領月薪的員工人數將裁減10%，因為公司在許多領域都「人手過剩」，但他也表示將增加時薪員工的人數。

不過，特斯拉在某些地區仍在持續招聘新人，例如德國。其位於柏林附近的電動車工廠正在加速提高產量，當地政府在本周稍早前宣布特斯拉每月招聘500～600名新員工，迄今已經聘僱約4,500人。