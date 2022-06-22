蔡淑臻與温昇豪連袂出席活動。（陳俊吉攝）

蔡淑臻出席活動展現時尚女神氣場。（陳俊吉攝）

温昇豪出席時尚活動。（陳俊吉攝）

因主演醫療劇《村裡來了個暴走女外科》將演藝生涯推上高峰的時尚女神蔡淑臻，22日與男神温昇豪連袂出席瑞典時尚高端品牌Golden Concept 全球首間概念店開幕活動。兩人同屬伊林娛樂旗下藝人，有著極好私交，卻鮮少在戲劇上合作，想起上次合作竟已經是11年前的《小資女孩向前衝》，忍不住互讚「你都沒有變」！不過巧的是，他們最近正客串同一部影集，因劇組保密到家，温昇豪笑說，直到同一天定妝時遇到時才驚喊：「夭壽喔！」

被問《女外科》第二季籌備進度，蔡淑臻表示，目前還在開發階段，正在進行田調、劇本也還沒出來需開劇本會議。第二季會想找温昇豪嗎？她說：「有適合的角色當然要找啊！」温則故意鬧她：「妳請得起嗎？」後來趕緊補充會是「員工價」。他說《女外科》上檔時自己還在新加坡拍戲，有目前只看了前兩集還滿喜歡，覺得是很特別的拍攝手法，醫療劇用輕鬆喜劇包裝。被問有想演哪個角色？他幽默地說：「朱軒洋喇舌的部分！她不適合小鮮肉，適合我這種咕咾肉啦！」蔡淑臻則妙回：「各種肉有不同風味！」

巧的是温昇豪籌備中的新戲《整外春秋》也是醫療劇，他說製作進度都在掌握當中，但還是要看另一位金牌製作人湯昇榮的時間，戲的方向和《女外科》相較，偏成人抒情， 有點爵士藍調味道，故事寫實、調性具都會、夜晚迷離感；蔡淑臻聽了也故意問「那你要找我嗎」，他笑回：「那當然。也是員工價！」

蔡淑臻以《女外科》爆紅，坦言最近活動、代言邀約確實變多，温昇豪一聽又故意說：「請帶上我！」談及兩人同公司、經常見面卻10多年來都沒機會合作戲劇，蔡淑臻因為說自己拍的戲本來就很少，温則直言：「她太挑了，求好心切！像我是撿人家廚餘，能做就做。」蔡淑臻解釋，還沒演《女外科》時，大家會覺得她只能走一定路線，讓她戲路好像滿窄的，「也希望大家覺得我滿有可塑性！」温昇豪則認為她已經得過獎，又演出了好作品，真的想太多，「她已經不可能演不好」。

温昇豪五月初才從新加坡拍戲回台，返台第4天居家檢疫期間發現確診，直接被送去檢疫中心，「當時就是覺得累累的，有點不太舒服、痠痛，所以快篩戳一下，白天一次陰性，到了晚上就兩條，就趕快通報」。不過他3天就轉陰性、都好了，也沒有留下後遺症。

穿著貼身白色性感禮服的蔡淑臻說，已很久沒穿這麼緊，「最近有稍微節制飲食，但今天不想收小腹，收不起來，收小腹現在對我來說很辛苦」，受肌筋膜症候群所苦多年的她至今仍無法運動，維持體態只能靠伸展與飲食控制，然後吃完飯後去公園走一走，自嘲過著「老人的生活」。

被關心是否新戀情？她無奈秒回：「沒有！」但也沒有放棄，「心裡有一種唉的感覺，怎麼好難認識人喔，還是有期待啦！以前雷達沒這麼逼逼逼、會想要跟誰對到，現在有打開，但還不知道有沒有對到」。至於《女外科》姊弟戀感動無數觀眾後，不少20幾歲小伙子來告白示愛，私訊問她「可以當妳男友嗎」，她也覺得這樣的認識過程超怪的，根本不知道對方什麼背景，她說，如果粉絲私訊問問題，她有看到、也能幫忙解惑，就會回；不擔心被詐騙？她笑問：「我可以被詐騙什麼？我現在只缺色而已啊！」並重申交往對象年紀不是問題，是看相處感覺。