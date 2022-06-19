蔡淑臻凍齡美貌看不出已經47歲。（羅永銘攝）

蔡淑臻卸下小劉醫師角色後仙氣飄飄。（羅永銘攝）

蔡淑臻演藝事業攀高峰。（羅永銘攝）

蔡淑臻演藝事業攀高峰。（羅永銘攝）

女神蔡淑臻在醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》飾演的小劉醫師，與小她24歲的朱軒洋大談姐弟戀，最後還有了甜蜜「Happy ending」；戲外的蔡淑臻感情空白多年，直言：「我的感情生活很無聊！」透露自從之前受訪講到「沒什麼條件，年齡也沒設限，能讓我產生好奇心就好」，便接到一堆「妳可以對我產生好奇嗎」的私訊，還有不少20歲多的小男生「求交往」，甚至連劇中上演「嘔吐之吻」也有人說「她的吐我可以」，讓她不禁失笑：「謝謝抬舉！」

蔡淑臻說，自己的生活圈比較固定、封閉，雖然還是有持續認識新的朋友，也把戀愛「天線」、「雷達」都打開，「有逼逼逼了，可是沒有對到頻率，那就轉個方向，不想再浪費時間！」她坦言確實一直有追求者，但大多不是她想要的，「以前覺得沒差，交朋友嘛，就出來吃吃飯，現在是連那念頭都沒有。尤其如果知道對方不是單純想交朋友，我就會先自己踩煞車，不想浪費彼此時間。因為你過去的人生經驗會帶給你處事更有效率，一看就知道適不適合。」

她坦言，確實很難有異性敢主動接近她，就算有些是朋友介紹認識也一樣，「我彷彿也能感覺到他們的恐懼，當一感受到對方的緊張，我就會不自在」，但其實她一直覺得就算是藝人也沒有這麼神秘，就是平常人而已，主要是對方要有足夠的自信。

《女外科》播出後，蔡淑臻的演藝事業與人氣都攀上高峰，她的好身材與凍齡美貌更被狂讚「不科學」，粉絲年齡層向上、向下拓展，尤其吸引許多年輕小伙子像劇中的「林山君」一樣大膽示愛；蔡淑臻笑說，她對交往對象年齡確實沒有設限，感情走向也沒有固定目的地，「我是想要交男友，但結婚生小孩就沒有一定要怎樣的框架，有感情很好，可以一起走到終老最好。而即便是對方是年輕男生，也希望是穩定而不是短暫關係，我想要的是真誠、純粹的情感」。

近年演技屢獲肯定的她，被看好很有機會繼2022年的金鐘獎女配角後，再奪金鐘后座，對於外界讚美與期許，她直言：「當然很開心，因為人家覺得妳有這個資格！」也坦言自己「十分」想拿獎， 「誰不想拿獎！我是真的賣命在拍這部戲，每一趴都賣命、每一集都是累的、沒有一集輕鬆，而且導演很喜歡出怪招，我除了要為醫療手術學縫合、做醫療環境背景功課，還學怎麼當乩童，手要給針戳、喝油，還要上床！啊不對，這是福利！哈哈！」

尤其劇中一場為阿公CPR的戲，令她印象深刻，「我跪到滿腿都瘀青，因為不能真的壓傷阿公，姿勢又要很標準，我不能把身體重量放在壓的人身上，只能用全身力量hold著身體和力氣，我又有肌筋膜炎，偏偏用的都是核心，總之就是很累」，尤其劇中有多場喝醉、在卡拉OK喝醉起笑的戲，「很多動作戲，每次回家都是全身瘀青！」雖然拍攝過程真的滿「硬」，「但心情上是開心、過癮的，這也是我出道至今最喜歡的一部代表作！」

《女外科》在公視播畢後佳評如潮，後續還登上數個播映平台冠軍，「超爽的啊！製作人說他從小沒拿過第一名，這次竟然一次拿這麼多第一名！我是從來沒拍過一部戲自己是主角且這麼受歡迎，題材又對社會有正面意義，真的很酷！」蔡淑臻表示，即便自己在剪接室已看了N遍，但每次看這部戲的感覺都不一樣，很多情感重的戲，她每次看都照哭不誤，情緒依舊激動，而後來的激動不全是因為戲本身，而是因觀眾的回饋太熱烈，「當初沒想到會有這麼大迴響，而且不是只有來自醫療界的醫生、護理師，連法律界、學生等不是這行業的觀眾都給了很多回饋」。

她說，有原本要做醫生後來放棄，看了這部戲後決定要重考，還有水深火熱的護理師本來要辭職，因為這戲重燃熱情，還有想當演員的人看到一部戲能對觀眾產生這麼好的影響，也想要當演員！那陣子她每天都在滑手機，在網海中到處瀏覽所有評論，常常手機隨便一滑就感動到哭了，「這部戲真的帶給我很多很特殊的第一次，我從來沒想過能帶給大家這麼多。我當演員一開始是因為好奇，也曾自問為何要當演員，有一段時間覺得受挫時，會看電影、看書，從中找到角度去看自己原本的挫折、重新找到動力繼續堅持下去，告訴自己演員就是要扮演著這種可以激勵大家的角色。本來是這想法支持著我，而現在因為一部作品產生這麼大的影響力，讓我變得更有力量！」

「小劉醫生」自我放逐到醫界的邊緣，在偏鄉地區醫院拾回初心，帶給觀眾無數感動與啟發，蔡淑臻自己也從拍戲過程中獲得療癒，「小劉的故事是從人生低谷開始，慢慢從坑裡爬回來，我當時也是在人生低谷，健康狀況很差，深受肌筋膜炎所苦，不知道自己之後要怎麼辦，雖然拍攝當時，我也剛好入圍金鐘獎，但還是非常茫然的時候，心境上是跟小劉醫師契合的；至於那些搞笑、耍白痴、鬧花癡逗大家開心的部分，其實也很療癒我自己」。也因為太喜歡這角色，拍完之後她有點無法回到正常生活，「捨不得跟這角色分開，有一段時間有點走不出來，也不急著走出來」。