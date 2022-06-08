蔡淑臻在劇中斷橋意外時急著救助傷患。（公視提供）

蔡淑臻劇中最愛的消防猛男洗車秀拍攝場地曝光。（公視提供）

朱軒洋、張再興劇中服務的池王爺廟，是龍潭永福宮。（公視提供）

飾演白院長的湯志偉很榮幸參與這部好戲。（公視提供）

蔡淑臻、朱軒洋主演的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》上周六播出完結篇後好評熱議不斷，更一路登上Netflix、MyVideo、Hami Video等播出平台冠軍寶座，同時也在公視＋、LINE TV創造網友討論熱潮。對此女主角蔡淑臻激動地馬上截圖發文表示「We are the Champions!」，男主角朱軒洋也恭喜大家的努力被看見。飾演白院長的湯志偉更是開心地說：「對主創團隊五年來辛苦蹲馬步，一步一步踏出堅實的腳步，終於達到一個里程碑，個人身為參與的一員，實在與有榮焉。當然更要感謝廣大的觀眾支持，至少2022年還有件讓人開心的好事。」

從開播以來藏有「密碼」的片尾演職員名單引起網友熱烈討論，官方也正式發佈卡司介紹影片為觀眾解密，包含先前以亂碼呈現的曾珮瑜、白癡公主及李進良，一字排開的華麗陣容，讓觀眾期待地敲碗原班人馬能出演第二季。不只卡司堅強，完結篇的斷橋災難場面更是讓網友驚呼「大場面來了」、「雞皮疙瘩都出來了！」

原著作者小劉醫師分享，原著小說是取材自高屏大橋的斷橋事件，當時在偏鄉醫院任職時，聽到同事到現場救援而產生的靈感。為了呈現斷橋場面，劇組不只砸大錢搭景、做特效、特殊化妝，更是封橋出動雨車呈現颱風天的滂沱大雨，蔡淑臻崩潰直喊：「那個雨打在皮膚上真的很痛，當時腦中只有一個想法：我想活下去！」

《村裡來了個暴走女外科》以醫護人員的角度道出他們的心酸和日常，細膩刻畫台灣醫療現況，包含評鑑、過勞、偏鄉資源、女性醫護職涯，以及醫療糾紛等等議題，許多在職的醫護人員都給予正面回饋表示備受感動。而劇中拍攝場景的地點也引發許多觀眾好奇，團隊特別公布解答，富有濃厚鄉村感的南南灣村是在桃園龍潭拍攝、守護著村民的池王爺廟則是龍潭永福宮、廣受女性觀眾喜愛的消防猛男洗車秀，就在新北市政府消防局第六大隊萬里分隊拍攝，許多網友都已蓄勢待發準備前往拍攝場景踩點、還原劇中的經典橋段。