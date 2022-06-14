「木法沙」索可西斯卡以爾、「刀疤」安東尼勞倫斯和「辛巴」達肖恩楊14日出席記者會。（寬宏藝術提供）

百老匯音樂劇《獅子王》自上周六（11日）起在台展開共49場巡迴表演，今（14日）舉辦記者會，「木法沙」索可西斯卡以爾和「刀疤」安東尼勞倫斯都是第2度來台演出，安東尼勞倫斯說，很開心可以再次回來，在後台收到很多卡片、咖啡，「前幾天有人送我鳳梨酥，讓我上次的美好回憶全部湧現，鳳梨酥是最能代表台灣的美食！」但也笑曝「不過台灣的天氣真的很熱，因為今天是記者會我才穿長褲，不然平常我都穿短褲」。

索可西斯卡以爾也特別去了北海岸等戶外景點，「還吃了鼎泰豐，真的很開心」，首度來台演出的「辛巴」達肖恩楊則是相當興奮，「第一次在台北小巨蛋這麼大場地演出，台北是個很美麗的城市，這幾天去了101、陽明山等，覺得很棒，觀眾也很熱情，上周2場表演結束離開場館時，還有不少觀眾來要合照跟簽名」，這次不只在台北小巨蛋，也將首度移師高雄衛武營國家歌劇院，眾人皆表示非常期待可以造訪南台灣。

駐團導演歐瑪羅德里蓋茲說「很開心能在疫情下順利演出，是大家共同努力的成果」，並指出全劇使用了200個戲偶，包含哺乳類、鳥類與昆蟲，讓觀眾宛如置身非洲，劇團更結合18個不同國家的演員，包括來自台灣的舞者薛育婷、製偶師許幃泓、燈光技術人員林怡雯，3人都相當開心能在自己的家鄉表演，還特別融入在地化元素，讓觀眾更有親切感，「劇中台詞有加入一些中文給台灣觀眾小驚喜，敬請期待」。

安東尼勞倫斯坦言「雖然每周8場的演出確實有點辛苦，因為要隨時維持好自己的聲音和體力，不過這就是我們的工作」，索可西斯卡以爾則認為「觀眾給予我們的支持，在台下一起哭、一起笑，就是最大的鼓勵，也是我們持續以最佳狀態演出的動力」。最後，導演也不忘呼籲台灣觀眾，不論有沒有看過都能再次來欣賞，「這期間有些人可能成為了父母或是因為疫情有不一樣的人生體驗，再次來觀看獅子王這部音樂劇也能有不同的感受」。

百老匯音樂劇《獅子王》目前在台北小巨蛋如火如荼展開近20場演出，本次來台更首度南下到高雄，購票請洽寬宏售票。