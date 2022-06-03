蔡淑臻拍攝時誤吞柴油險噴火。（公視提供）

驚喜客串的夏靖庭劇中病情狀況引熱議。（公視提供）

女主角蔡淑臻（左起）、原著作者小劉醫師、導演賴孟傑。（公視提供）

醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》明晚（4日）將播出精彩大結局，導演賴孟傑搶先透露：「最後一集將有精彩的情慾戲，尺度超大，溫馨提醒家長要讓小朋友先去睡覺。」讓網友直喊超期待。

蔡淑臻和導演賴孟傑、原著作者小劉醫師昨晚特別開直播和觀眾互動，網友對蔡淑臻穿上道士袍的戲很驚嘆，蔡淑臻透露她不只狂練噴水技巧，還差點誤吞柴油：「還好下個動作是朝天空噴火，所以沒吞下去。」賴孟傑坦言，蔡淑臻假扮道士那場戲真的是極大考驗，劇本上其實只寫三、四句話，其他都是自由發揮，蔡淑臻專業地說：「我把它當一場秀在表演！」

不過為了安全起見，劇中噴火畫面是由專業替身操作，但蔡淑臻現場還是不小心喝到柴油，她形容就像喝了一口汽油的感覺。

蔡淑臻還親自獻上手背被打針，直呼「打手背超痛的！」這場打著點滴上班的戲，直播時引起許多醫護人員、警消等等職業的共鳴，表示自己都曾打點滴上班。

另一場阿梅婆吃太多來路不明的藥物引發椎體外症候群的戲，同樣引起許多共鳴。劇中症狀發生時身體會折成像「大法師」，賴孟傑透露，原特別找來瑜伽老師當替身，沒想到楊麗音看完動作直說「這我也可以！」所以後面鏡頭都自己來，讓導演大讚：「麗音姐腳骨很軟Q！」

上週播出蔡淑臻克服心魔進刀房幫恩師夏靖庭動手術，網友瘋狂猜測夏靖庭是否領便當？蔡淑臻的惡夢是否成真？第九集預告中蔡淑臻說了一句：「當醫師才是糟蹋自己」也讓不少網友擔心小劉醫師，如果再遇到恩師離開會因此一蹶不振。

明晚就要播出完結篇，蔡淑臻不捨地說：「拿到原著小說到拍攝殺青快五年的時間，播出後卻短短一個多月就要結束了，謝謝大家給我們的回饋！」《村裡來了個暴走女外科》每周六晚間9點於公視一次播出2集，明晚將播出完結篇。