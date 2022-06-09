《獅子王》近百人龐大團隊抵台並完成隔離。（寬宏藝術提供）

享譽全球的百老匯音樂劇《獅子王》本周六（11日）起登上台北小巨蛋展開近20場的演出，更首度移師高雄，近百人龐大團隊抵台並完成隔離，為了準備共49場演出，出關迎面而來的是各種排練課程，短時間內要調整體態、練唱與舞蹈，只為了呈現給台灣劇迷最優質的表演水準。雖然辛苦演員們都不喊累，在空餘時間體驗台灣文化、美食，社群上分享著放天燈、吃美食的動態，台灣不少網友也紛紛留言「Welcome to Taiwan」相當熱情。

演員與製作團隊共約90多人已陸續抵台並完成隔離，隔離後面對的是更大的挑戰，需在開演前把體態調整回來。飾演「木法沙」的索可西斯卡以爾表示，現在幾乎每天一起床就是運動，飲食方面都會吃比較健康的食物，像是奶昔和燕麥等等。面對高強度的課程與8周的演出，不僅是體力上的挑戰也是心理壓力上的挑戰，但《獅子王》團隊就像一家人，彼此互相鼓勵，所以大家都有更正向的心情面對接下來的挑戰。駐團導演歐瑪羅德里蓋茲感性說「我參與演出將近7年了，到現在我還是會在彩排時感動到眼淚奪眶，即便是在彩排的過程大家沒有著裝，仍有些美麗的時刻會觸動人心，所以臺灣的觀眾們應該來觀看演出」。

經過每天高強度的排練，演員們卻都不想回飯店休息，紛紛搶吃台灣美食補充體力，男主角戴孫楊更在社群PO出不少美食，不僅有早午餐、牛肉麵，出現次數最多的就是知名餐廳鼎泰豐，更附上「我的最愛」的文字與愛心符號。索可西斯卡以爾則自爆是個大吃貨，因此抵台時超興奮，更誓言要把台灣的餃子都吃過一遍，可見台灣美食揚名國際的力量。駐團導演歐瑪羅德里蓋茲則指出這次是第2次來台，想好好體驗美麗的文化與壯觀的風景。飾演「刀疤」的安東尼勞倫斯也是第2次來台，對於這次能造訪南台灣相當期待，已在做功課，想感受南部與北部不同的氛圍。

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