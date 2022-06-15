徐若瑄先前釋出新歌，邀來聖皓(右)合作對唱。（索尼音樂、威威巖娛樂提供）

徐若瑄原訂在5月7日舉辦「VIVILAND演唱會」，因為疫情升溫，考量到粉絲的安全與健康，決定演唱會延期，重新申請台北小巨蛋的檔期，日前終於收到正式回覆，確定「徐若瑄VIVILAND演唱會」將於9月3日在台北小巨蛋重啟。

近日終於確認演出日期，她說：「一切順天意，相信都是最好的安排。也希望我們都保持健康，我們都要好好的。」這段期間她信守和歌迷的約定，不只推出了原本要在台北小巨蛋首唱的新歌〈Hi〉，更是不時在社群用音樂陪伴粉絲。

她近期行程忙錄，主演的電影《初戀慢半拍》也將在8月26日上映，所以整個8月她必須同時進行電影宣傳和準備演唱會，蠟燭兩頭燒，她同時期待演唱會來臨，「為了VIVILAND演唱會，我買了人生中第一支麥克風送給自己，也是送給粉絲的，用這個方式給自己一個決心，讓鐵米粉們放心，斜槓的我，無論戲劇上如何忙碌，也會一直用不同的音樂形式陪伴大家！繼續做我喜歡的音樂。」

「徐若瑄 VIVILAND 巡迴演唱會」9月3日台北小巨蛋場，無須退票的觀眾可憑原門票入場，尚未購票的觀眾則可重新購票，若不便參加的朋友將於即日起至7／1止受理退票，詳情請上KKTIX售票系統，門票於6／18中午12：00全面開賣，退票將不定時釋出，購票請洽KKTIX售票系統以及全台全家便利商店FamiPort。