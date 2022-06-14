百白14日到台北小巨蛋欣賞《獅子王》演出。（寬宏藝術提供）

「麋先生」14日到台北小巨蛋欣賞《獅子王》演出。（寬宏藝術提供）

？te壞特（右）、蔡明仁14日到台北小巨蛋欣賞《獅子王》演出。（寬宏藝術提供）

百老匯音樂劇《獅子王》台北場今（14日）演出第3天，依舊吸引多位明星到場朝聖，包含百白、黃沐妍、林穎樂、姚愛寗、？te壞特、蔡明仁、吳霏、冰球樂團、麋先生、廖文強、李杏及鍾政均等人，甚至下月9日將站上小巨蛋舉辦演唱會的羅志祥（小豬）也忙練團之餘悄悄現身，在IG限時動態寫道「獅子來看獅子，音樂劇《獅子王》好看」，推薦大家可以購票進場欣賞。

北影最佳女配角百白說，小時候很愛看《獅子王》的動畫，今天是第一次看真人版，最喜歡的角色是「丁滿」，笑曝「因為朋友說我長得很像丁滿，個性鬼靈精怪，喜歡出一些餿主意」，最期待〈Hakuna Matata〉的橋段，「我們家有中文版的原聲帶，我都會跟著一起唱」，現場也被拱唱一段，模仿得相當到位；金曲樂團「麋先生」主唱聖皓也表示，小時候很喜歡《獅子王》，最期待的歌也是〈Hakuna Matata〉，「因為那段很Chill」。

金曲最佳新人？te壞特第一次看百老匯音樂劇，「第一次被邀請就獻給《獅子王》了，很喜歡非洲野性呼喊、生龍活虎的感覺，還有可以看到很多舞蹈，非常期待，音樂劇對我來說是新的體驗，因為和平常聽得歌不一樣；《茶金》中和温昇豪配對的李杏說自己恰巧也是獅子座，「《獅子王》跟《貓》都是我很想一看再看的音樂劇，因為歌都會唱，看得時候都會很激動，尤其是全世界的動物都跑出來的那幕」。

百老匯音樂劇《獅子王》6月11日至26日在臺北小巨蛋展演出18場，7月13日至8月7日高雄初登場於衛武營歌劇院演出31場，購票請洽寬宏售票。