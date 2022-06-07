《獅子王》技術總監Gwynn Hewson。（寬宏藝術提供）

《獅子王》多達500套的戲服。（寬宏藝術提供）

百老匯音樂劇《獅子王》11日起登上台北小巨蛋展開多達18場的演出，今年來台再創新紀錄，不僅首度南下高雄衛武營演出，場次更是再創新高，北高共演出49場次，攜龐大團隊、道具與舞台布景抵達台灣，花費將近一周，就是要把小巨蛋打造成非洲大草原，今（7日）製作團隊特別開放後台，要讓觀眾一探秘辛。

本次來台演出以33個大貨櫃將演出道具、佈景、服裝等海運來台，將台北小巨蛋打造為栩栩如生之非洲大地，呈現如此精緻的音樂劇給觀眾。技術總監Gwynn Hewson表示，雖然已經第3度造訪台北小巨蛋，但因為小巨蛋比較大，為了打造劇院音場需添加更多音響，讓所有劇迷聽到最原始自然的聲音，在劇場懸吊上，都是需要重新搭設，所以需要耗時8天，動員上百技術人員才能將這個超過25年的百老匯經典音樂劇原汁原味在台灣演出。

演員的妝容都是由專業彩妝師一筆一劃替演員畫上，從彩妝到完成著裝都需要耗費數小時才能登台。服裝部主管Suz Hogg表示，每周需耗時100小時保養多達500套的戲服。光是服裝部多達23人，每個人分工清潔、保養、修補與重新上色，對每套戲服都很熟悉，甚至閉眼觸摸都能百分百確定是哪個角色的服裝。Suz Hogg更指出這次也會與台灣當地專業團隊一同合作，而演出超過25年，戲服也從過去手染手繪，進化成電子印刷，大大減少製作時間，但呈現品質與面料依然維持高水準。

《獅子王》曾獲得包括6項東尼獎在內的多樣大獎肯定，傑出的視覺藝術技巧、非凡的音樂表現和攝人心魄的舞蹈設計，精確且細緻的傳達滿滿生命堅毅與溫度，值得每一位觀眾細細品嚐。全球超過100個城市、20個國家演出。不僅紀錄輝煌，更是無數劇迷心中的必看音樂劇，如此精彩的巨作，將在這個夏天三度抵台，門票現正熱售中，可至寬宏售票系統。