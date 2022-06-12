徐謀俊回歸演員身分，必須朝聖名劇《獅子王》。（陳俊吉攝）

雞排妹今露美背前來觀賞音樂劇《獅子王》。（陳俊吉攝）

百老匯音樂劇《獅子王》12日於台北小巨蛋展開第二場演出，特別邀請到鄭家純（雞排妹）、梁正群、職棒名將陳鏞基、小優、瑤瑤（黃喬歆）、徐謀俊等藝人及名人到現場觀賞。其中雞排妹分享，在疫情非常期待，的確需要能帶來正能量的音樂劇，自己也是首次到場觀看，同時分享她出道10周年的寫真集新進度。

雞排妹透露寫真風格是「回饋粉絲型」，而先前提到要挑戰全裸尺度，她現在考慮緩緩，因為期間已收到超過600封信，有8成以上的粉絲捨不得她脫，還留言告訴她：「家純，這個世界不值得收藏妳的裸體。」但她也不排斥自己拍神祕露點版本，不過就不會公開，單純請經紀人拿手機拍攝，記錄自己的身體。

梁正群則表示：「《獅子王》真的是全家都很適合看的1部劇，小時候是媽媽帶著我看動畫，這次輪到我帶媽媽看音樂劇，好像帶著她跑了紐約百老匯一趟，絕對會是開心的夜晚！」而他最喜歡的片段，是山魈巫師拉飛奇在石頂舉起主角小辛巴的經典畫面，那個畫面不僅不分年齡每看必哭，跟妹妹在家玩貓時也會模仿這動作。

徐謀俊從實境節目《全明星運動會》結束後回歸演員身分，認為看音樂劇能磨演技，他最喜歡辛巴懷念父親木法沙的橋段，可惜以前因為沒有賺錢，票太貴沒能來朝聖，這次一定會好好把握在觀賞中學習。