羅志祥將於７月登上小巨蛋開唱。摘自官網

疫情嚴峻，各項產業皆遭受新冠肺炎影響，藝文產業首當其衝，台北市日前公布9大紓困，卻從8月才開始，台北市議員王欣儀在市政總質詢時表示，振興方案從8月才開始，那6、7月的不就變成什麼都沒有的孤兒空窗期？小巨蛋從6月份已陸續恢復演出，但是票房跟過去根本無法相比，若政府不支持、幫忙藝文產業，誰來守住？對此，目前正在舉行音樂劇《獅子王》的「寬宏藝術」感到非常無奈。

寬宏藝術表示，「身為藝文產業領導者，對中央與地方政府這兩年的紓困常懷抱感激之心，確實對整個文創產業上下游在疫情的影響下有實質的幫助，然本次北市所提方案，欲將減租的時間限定在8-10月，本公司感到非常無奈，5、6月的當下不正是疫情最為嚴峻的時候嗎，為何卻得不到的減租的優惠，望市府能考量藝文產業經營不易，今年疫情影響尤甚於去年，消費者對藝文活動仍保持觀望態度，能多給予藝文業者實質的支持與幫助。」而寬宏藝術目前正在舉行《獅子王》音樂劇，7月即將舉辦羅志祥小巨蛋演唱會。

王欣儀指出，之前有三級警戒等封閉政策，且疫情沒有如今嚴重，而現在是全部開放，藝文展演活動可以賣票舉辦，尤其國外表演團體取消異動不易，機票、餐宿等都是龐大的成本，所以完全不能用前二年的僵化思維來看待。強調北市府有許多自營場館場地轉租給藝文業者舉辦活動，應同樣准予減免業者場地使用租金50％，減輕業者經營壓力，協助他們恢復民間參與藝文活動之榮景，在疫情之後還能倖免存活下來，否則北市未來「可能無法再有國際級」的展演！

尤其現在是疫情的高峰期，王欣儀認為，6、7月正是最需要政府協助、拉一把的關鍵時刻，無論是舒困、振興，只要有益民眾及產業的政策、預算，議會一定都會支持，市府為善不要為德不卒、做半套！