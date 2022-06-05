英國近日迎來為期四天的「白金禧」盛會，歡慶女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）登基70周年，許多王室成員盛裝出席成為焦點，就連喬治小王子(Prince George)和夏綠蒂公主（Princess Charlotte）表情包也超吸睛，對此引以為傲的英國人民也熱血沸騰。4日晚間「白金禧派對」上，BBC報導稱兩位王室萌娃看起來感到「興致缺缺」掀起社交平台論戰，許多網友一面倒力挺他們，小小年紀能不哭不鬧出席一整天的行程，直呼「給人家休息一下吧…」

BBC slammed for showing Princess Charlotte looking 'bored' during Platinum Jubilee gig https://t.co/4vPvjDnWRJ pic.twitter.com/5HnkzpxSB1 — The Latest Celebrity News 24/7 (@smackgirls) June 4, 2022

綜合英媒報導，4日晚間於白金漢宮舉行的「白金禧派對」演出陣容堅強，請來美國流行樂天后黛安娜羅絲（Diana Ross）、靈魂歌姬艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）、義大利男高音波伽利（Andrea Bocelli）等知名巨星一同共襄盛舉。

就在音樂劇大師安德魯·洛伊·韋伯 (Andrew Lloyd Webber)上台與《獅子王》和《歌劇魅影》等音樂劇演員演出時，台下瞬間為之瘋狂，此時鏡頭帶到觀眾席上的喬治小王子和夏綠蒂公主兩兄妹。根據BBC報導形容，夏綠蒂玩著手上的國旗，時不時低著頭顯得有些疲倦；身旁的哥哥喬治也將頭撇向其他地方，似乎對表演沒有特別興趣。

該報導隨即在推特上引起許多批評聲浪，網友認為這場音樂派對是在晚上10點舉行，這應該已經到了兩位小朋友的睡覺時間，甚至超過。而且經過一整天的緊湊行程就連大人也會覺得想睡，「就讓他們休息一下吧…」還有網友自嘲，「如果我在他們那個年紀，應該直接被踢出座位…」

Prince George & Princess Charlotte have had a really packed day, no wonder they look tired #PlatinumJubilee — Chris DSL 🎸🥁🤘🏼 (@CEast86) June 4, 2022

I don't blame her for being bored. It wasn't very good — James🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@JamesWelford2) June 5, 2022

當晚一顆鏡頭也記錄下，表演中夏綠蒂公主似乎表達了一些情緒，母親凱特王妃（Kate）溫柔地安撫著她，整體而言兩位萌娃的精神狀態都讓網友佩服，直呼「出乎意料的好!」