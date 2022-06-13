台股今天重挫389點，但證交所公布5月上市公司營收年增仍達8.69％，總營收3兆2,347億元，有567家成長，400家營收衰退。累計前5月上市公司營收總計16兆1,504億元，年增9.64％。其中，成長前三名產業為油電燃氣業、航運業及半導體業，衰退前三名產業為光電業、金融保險業及貿易百貨業。

證交所表示，成長產業中，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲；航運業因疫情影響供需失衡，導致貨運需求成長及運價上漲；半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，營收持續走高。成長前三大產，年增率分別為56.72％、49.67％、33.94％。

衰退產業部分，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑、金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少、貿易百貨業受國內疫情升溫及個別公司受匯率波動認列兌換損失影響，5月營收均呈現衰退，年減幅分別達到24.28％、21.41％及18.2％。

累計前5月成長產業維持不變，航運、油電燃氣及半導體業仍為前三大成長產業，金融保險、橡膠及光電業則是前三大衰退的「慘」業。