LÜCY推出首張同名專輯《LÜCY》。（晚安島提供）

新星LÜCY推出首張同名專輯《LÜCY》，被媒體封為「寶藏女孩」，總是一身波希米亞裝束、從音樂到人設都散發著滿滿國際感的LÜCY，未發片即以單曲〈Heaven.zip〉入圍金音獎「最佳民謠歌曲獎」，首張專輯《LÜCY》由ØZI、J.Sheon、周湯豪（NICKTHEREAL）的製作人海大富為其量身打造，數位上線即廣受粉絲好評，特別值得一提的是，LÜCY於5月29日赴歐洲參加「Primavera」等3個音樂節，當天無預警推出《LÜCY》專輯黑膠預售旋即售罄，當她落地得知喜訊，喜出望外，決定在歐洲巡演中沿途購買神秘小禮物若干，到時會隨機附在黑膠中寄出，並表示會在每張預售黑膠上簽名並附上「香吻」，LÜCY笑說：「可以理解為過香爐或開光的意思！」

以Dream Pop詩意氛圍和清新民謠見長的新人LÜCY，其實從沒想過可以當明星。從小學習古典鋼琴，媽媽希望LÜCY長大當鋼琴老師，但她覺得「那是媽媽的夢，不是自己的！」其次「照譜彈琴對我來說很沒意思，也因曾幾次在鋼琴課即興創作，卻被老師斥責，讓我後來對鋼琴意興闌珊。」生命會轉彎，她從高中自學吉他刷弦，誤打誤撞打開創作之門，有趣的是，當時LÜCY想要一把新吉他，把創作放上投稿網站比賽，結果竟然就得名了，她回想：「當時想換新吉他，發現比賽獎金很多，沒想太多就把兩首很菜的自創曲丟上去！」當時就有唱片公司聞風而至，想跟LÜCY簽約，但因緣際會被海大富發掘，海大富對她的才華驚為天人，兩人便攜手打造了LÜCY的首支單曲〈CACTUS〉，初試啼聲便一鳴驚人，在音樂圈引起了一陣轟動。

出生於2000年的LÜCY，因在自家小天地創作，投稿而引起成名的蝴蝶效應，而有著「在臥室誕生」的創作歌手美譽，但她謙言，「我其實很沒自信，當時唱作都關在房間裡，完全沒有機會示人、也不敢。甚至直到歌曲發佈時，家人才驚訝原來我會創作。」但表現需要練習，要求完美的LÜCY，一開始有過光錄一首歌就整整花掉兩天的紀錄，「我害怕在大家面前展示我的創作，想法很多但羞於表達，甚至連哼旋律都不敢，怕自己的創作不好。」現在的她則找到平衡，告訴自己要鬆一點。發現要求太多反而顯得刻意，「當我不再執著完美，反而更開闊了！」發現只要能傳遞自己的理念和想法，就會是好作品。

值得一提的是，首專中的一首英、日文歌曲《OH HEY》由LÜCY與日本另類搖滾樂團「羊文学」（hitsujibungaku）」跨海合作，起因於LÜCY與「羊文学」主唱兼吉他手塩塚モエカ（塩塚MOEKA），已在社群相互關注一陣子，雙方對彼此的音樂品味及生活態度十分欣賞，因此，在某次線上聊天中，激發彼此一起用未嘗試過的曲風寫歌，於是就在疫情之下，龐克搖滾曲風的《OH HEY》就橫空出世，這也是LÜCY第一次與海外音樂人以遠端方式一起創作的音樂。

因為疫情，LÜCY和塩塚MOEKA雖還只是停留在「網友」階段，雙方尚未能謀面，但兩人非常投緣，彼此都是電影狂，會分享彼此片單，LÜCY近期最有感觸的是電影是《香水》，而曾因畢業旅行來過台灣的塩塚MOEKA，則表明很喜歡侯孝賢執導的《風櫃來的人》。自認個性外向的塩塚MOEKA，因疫情漸漸習慣在家追劇和閱讀，而「從臥室誕生」的音樂人LÜCY則負面影響不大，本來就愛關在家創作的她，反倒有點如魚得水，但她強調會在意儀式感，「不管是錄音室或家裡，燈都不能開太亮，還要依照不同心境更換燈的顏色，在家時我還會點玫瑰或木質調的香氛蠟燭，總之，氣氛一定要有！」