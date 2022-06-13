總統府發言人張惇涵今天說，自6月11日至今日，總統府新增6名確診案例，包括1名總統府志工、4名總統警衛室勤員，以及1名憲兵，這些案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

張惇涵晚間向媒體指出，總統警衛室匡列1名同寢密切接觸者，基於維安考量，依醫療團隊建議，已先行隔離。

張惇涵說，新增6名確診案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。