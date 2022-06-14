近期信用債利差大幅擴增、超越過去5年平均值，誘發買盤進場布局債券資產。據基富通基金交易平台統計，5月熱搜基金中已有2檔債券型基金重返前10大之列，打破今年以來由股票型和平衡型基金獨霸的局面。

據基富通統計，平台5月熱搜前10大，股票型基金有5檔，以美國、科技和越南為主，包括摩根士丹利美國增長基金、貝萊德世界科技基金、中國信託越南機會基金、安聯台灣科技基金與摩根美國科技基金。

股債平衡型基金有3檔，為素有國民基金稱號的安聯收益成長基金、安聯收益成長多重資產基金與聯博多元資產收益組合基金。值得注意的是，債券型基金有2檔擠進熱搜前10大榜單，分別是聯博全球非投資等級債券基金、NN新興市場債券基金。

基富通總經理王浩宇表示，通膨、升息等因素導致資金流出債市，但美國聯準會5月會議紀錄未見更激進的說辭，市場恐慌情緒逐漸平復，加上信用債利差大幅擴大，因此吸引資金回流。

王浩宇指出，債券的主要報酬來源為債息，只要不出現違約，債券的市場價格越接近到期日將越接近其面額，所以短期的價格波動影響有限，波動度通常亦較股市小，適合偏好收息的投資人長期持有、或資產配置運用。

王浩宇認為，面對目前市場環境詭譎多變，投資人更需要借重債券的特性，降低資產組合的波動風險。基富通對此提供全平台債券型、平衡型與配息型股票基金單筆申購0手續費，幫助投資人創造長期穩健回報。