健喬(4114)處份新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號之土地及廠房(信元廠)，每股貢獻度約0.82元，為今年度獲利再添新動能。今日股價開高一度衝上31.55元，隨著台股跌勢漲幅收斂至3.5%左右。

健喬處份新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號之土地及廠房(信元廠)，銷售總額3.05億元，實際處分利益2.587億元，以股本31.36億元計算，每股貢獻度約0.82元。目前廠房中，除信元廠以外的廠房稼動率都不錯，目前沒有出售的計畫。

OMICRON本土確診案例迅速激增，NAC成為醫師開立給確診者的必備藥。由於健喬的「愛克痰」顆粒劑及發泡錠在台灣NAC市場上的市佔率高達八成，廠內正已加班和調度產線增加產量，加速提供藥量。由於每日確診人數於5月10日正式突破五萬例，NAC需求暴增，累積自5月16日至5月底的訂單量仍供不應求。

NAC用藥需求的暴增，推升健喬5月營收創歷史新高營收外，也讓主攻自費市場的子公司優良生醫5月創造較去年同期2.4倍的營收成長，儼然成為健喬醫藥集團下一個金雞母。