俄烏戰爭2月下旬爆發迄今已近4個月，由於戰況持續膠著，台灣金融業資金隨之大舉撤退。據金管會統計，截至5月底，銀行、保險、證券期貨業、國人持有基金對俄羅斯曝險金額合計為1230.26億元，已較1月底的1985.02億元大減達754.76億元。

證期局統計，證券期貨業對俄國並無曝險，但投資人可透過境內外基金持有俄羅斯投資部位。截至5月底，境內基金對俄國曝險29.2億元、占整體規模0.06％，境外基金截至4月底對俄國曝險達111.93億元、占投資人持有規模0.31％。

證期局指出，截至5月底投資俄羅斯債券的境內基金共58檔，較4月底的66檔明顯減少。由於經理人了結曝險部位或認列評價減損，使境內基金對俄國曝險4個月大減168.8億元、境外基金對俄國曝險更大減達242.07億元，在金融三業中減少金額最多。

保險業方面，據保險局統計，壽險業截至5月底投資俄國曝險1035.64億元、僅占可運用資金0.35％，已提列的俄債預期信用損失共142.35億元。與1月底相比，壽險業4個月對俄曝險亦減少達346.36億元。

至於銀行業方面，銀行局統計，國銀截至5月底對俄曝險53.49億元，4個月反增2.47億元，其中投資債券53.1億元、授信0.39億元，4家國銀對持有俄債部位合計提列22.53億元減損、月減0.6億元。銀行局副局長童政彰對此說明，主要為新台幣升值的匯率影響。