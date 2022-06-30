華碩（2357）於去年2月間以策略性投資方式，入股振樺電（8114）旗下瑞傳科技、並拿下三成持股，希望能進一步強化集團在AIoT智慧物聯網及IPC工業電腦領域之布局。今年3月底振樺電公告將再釋出瑞傳持股15％，今（30）日華碩亦以8.25億元完成交易，對瑞傳持股也增至45％。

經該次交易後，振樺電對瑞傳之持股數將降至54,070仟股，不過持股比仍有約55％，振樺仍合併控制瑞傳子公司。

華碩去年以策略性投資人身分投資瑞傳，首階段砸下15億元、取得約30％的瑞傳持股。雙方當時期將瑞傳定位為專業工業電腦代工廠，目標成為「工業電腦的台積電」，振樺電並看好在華碩先驅研發資源及供應鏈量能挹注下，將推升瑞傳成為AIoT生態系的工業物聯研製中心，服務全球智能設備原廠與相關系統整合商。

華碩先前亦表態，不排除推動瑞傳重新上市櫃，隨其營運規模及動能的逐步擴大，再度進入資本市場。