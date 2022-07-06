華碩(2357)連3個交易日獲外資買超，昨晚ROG玩家共和國舉行ROG Phone 6新機盛典《For Those Who Dare》線上新品發表會，ROG Phone 6 / ROG Phone 6 Pro正式亮相！搭載最新高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器，終極遊戲運算力搭配六層散熱設計；殿堂級6.78吋165Hz/1ms AMOLED螢幕，720 Hz觸控採樣率與23毫秒觸控反應時間，遊戲指令快狠準！

全新「GameCool 6散熱系統」為此代ROG Phone 6超級亮點，高達六層散熱設計，對應不同遊戲時長，360度全方位為處理器降溫：短暫遊玩(15分鐘內)，透過高達3,300毫克航太級材質「低雷諾數散熱層」，掌握舒適低溫；中度遊戲過程(30分鐘內)，分別加大85%石墨片及30%液態均溫板，有效確保熱能驅散；長時間遊玩(60分鐘以上)，搭配空氣動力風扇6的致冷晶片及馭熱速冷智慧系統，發揮極致散熱！

ROG Phone 6延續備受玩家好評的6000mAh超大容量電池、支援65W快充變壓器；獨家AirTrigger 6擁有「超音波觸控」、「體感感測」與「風扇專用鍵」三種感應模式，支援超過20種遊戲手勢，讓玩家不受螢幕侷限，恣意展現專屬神操作！聆聽體驗則交給對稱式雙正面立體揚聲器，音效經音響專家Dirac調校，清澈震撼，並保留3.5mm耳機孔，給予遊戲、動漫、音樂頂級體驗。