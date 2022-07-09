智冠(5478)子公司遊戲新幹線深耕遊戲領域20年，引進許多膾炙人口的經典作品，為紀念20周年，遊戲新幹線展開『駛於夢想，轉動二十』活動，規畫長達兩個月豐富的活動內容，首波登場的NFT全新玩法企畫，準備超過百萬的福利送給玩家，後續也將聯動旗下多款遊戲接力推出加碼活動。

「遊戲新幹線GameFlier」是智冠集團於2002年7月2日成立遊戲代理子公司，團隊以首款產品《RO仙境傳說Online》開啟國內線上遊戲盛世，並陸續帶來《完美世界》、《天龍八部》、《信長之野望》、《古劍奇譚》、《十萬個冷笑話》、《三國群英傳M》等作品，其中不乏多款仍在營運中的長青遊戲，服務跨足線上遊戲、網頁遊戲到手機遊戲，一步步見證遊戲產業的發展。回顧20年經營成績，不僅已代理超過上百款遊戲，累積千萬遊戲會員。

遊戲新幹線除了聯動五大遊戲舉辦『駛於夢想，轉動二十』系列活動，推出連結全新數位體驗的「GFi賦能平台」，發行兩款具備多種玩法的20周年紀念NFT，透過參與活動即可免費取得，讓玩家可以沒有門檻限制的輕鬆入手，並以玩家熟悉的模式串聯各種數位和實體福利，還將陸續開啟更多數位體驗，實現「遊戲X賦能X服務」應用延伸。

「GFi賦能平台」結合區塊鏈技術應用和社群服務，並與MaiCoin集團旗下 Qubic NFT技術整合服務、Lootex以及CRZY.io等專業團隊攜手合作，秉持以「Game」為底、「Flier」傳遞服務，實現「infinity」無窮想像的目標，陪伴玩家享受遊戲樂趣並探索虛擬世界的無限可能。

遊戲新幹線總經理張益民表示：「區塊鏈的應用有很多種，建立在GFi賦能平台上的NFT更傾向於融合遊戲體驗、賦能履行、社群服務層面，試圖打開過往WEB2.0封閉的經營型態，開啟與其他社群或平台結合產生共享效益，而非僅帶來銷售利潤，因此本次藉由全新GFi賦能平台與Qubic NFT 技術整合服務以及Lootex串聯，發揮各自領域的專長，建立完善機制並引領玩家體驗，未來還會納入更多不同性質的合作夥伴，提供玩家最大化的資源，讓數位資產的價值能夠真正的取決於用戶，遊戲新幹線也將透過此模式來建立與GameFi項目的合作基礎。」