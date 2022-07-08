茵聲和董仔。（台視提供）

董仔第一次來節目表現很優異。（台視提供）

台視《綜藝3國智》本周六（9日）邀請綠茶、嘻小瓜及「這群人」的董仔與茵聲到節目中。鮮少在外景節目出現，這次在節目中合體，主持群都相當開心。董仔與茵聲在影音平台上有350萬的訂閱數，讓王少偉看了十分羨慕，打趣表示：「我一天只有35個訂閱，但你們卻有350萬人。」節目採「收工賽制」，每關率先闖關成功者，就能透過擲骰子的方式，得到獎金或提早收工的機會。董仔第一次到節目中挑戰，成績意外優秀，讓大家驚艷。

其中一道關卡，需兩人一組，限時內用吹風機運送氣球到指定地點，前面幾組可惜都沒能闖關成功，輪到威廉和董仔時，黃豪平便問兩人是否有想出戰略，引來大夥白眼不斷，沒好氣的說：「這到底會有甚麼戰略？」威廉也笑說︰「就好像還沒得獎，就叫人家講得獎感言一樣。」

沒想到正式遊戲時，兩人抓到遊戲絕竅，輕鬆就在時間內過關。威廉自己也驚訝直呼：「一切就是放鬆，真的就是沒準備就會過關耶！」董仔第一次闖關就上手，她開心表示：「我就是愛玩遊戲呀，得失心很重」大家狂讚董仔實力堅強，更笑稱董仔的實力，直接碾壓主持人花花、瑪麗及大元，威廉也當場敲通告，笑著對董仔說：「妳接下來有的時間都空出來，上我們節目。」

節目中的3位「廢棒」此時開始感受到威脅，瑪麗便開玩笑表示：「董仔就是沒有經濟壓力才會玩的這麼好，她今年繳稅繳了很多錢啊！」而茵聲因為抽到後面棒次，沒機會挑戰，也驚訝的對董仔說：「妳太強了，我排在後面跟本玩不到耶！」《綜藝3國智》每周六晚間8點在台視播出。