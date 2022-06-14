美股四大指數今早再重挫，道瓊跌逾800點，恐慌指數飆升逾2成，指數來到34；市場等待5月美國CPI以及本週的FOMC會議，上週外資對亞股再度轉為賣超居多，且賣壓再度回到東北亞雙雄，南韓與台灣上週分別遭提款18.6億美元與14.59億美元，成了亞股最悲情的兩大市場。週一以來美股已連續2個交易日呈現重挫，道瓊指數回測3萬點整數關卡支撐，納斯達克指數也下探萬點大關。台股今早恐下探5月前低15616點。

統一投信指出，由於通膨仍有變數，聯準會貨幣政策存在不確定性，使台股第三季將維持區間震盪格局。產業方面看好半導體、電動車、低軌衛星、綠能及儲電等。

統一投信指出，對於第三季的投資布局，看好四大產業的表現，包括半導體、電動車、低軌衛星、綠能與儲電。近年隨著科技發展，半導體終端應用面逐漸擴大，支撐需求持續成長，高階製程預估將繼續供不應求。台灣作為半導體王國，產業布局早且供應鏈完整。在強勁競爭力及市佔率雙優勢下，未來在半導體領域，台廠有望持續獨占鰲頭。根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)數據，今年全球半導體產值成長預估為8.8％，台灣產值成長率卻高達18.3％，為全球成長率2倍以上。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美國5月消費者物價指數(CPI)意外再度衝高，較同期大增8.6%，改寫1981年底以來最高，且不包括食品及能源的核心CPI年增率亦來到6%，雙雙高於市場預估。居高不下的通膨數據，澆熄市場對於通膨見頂的期望，聯準會加速升息及延長升息時程的擔憂再度攀升，導致四大美股全數重挫。

葉家榮認為，本週全球將高度關注FOMC會議結果及聯準會主席鮑威爾會後談話內容，特別是下半年升息的進程，另外，美國本週亦將公布零售銷售數據，由於市場對通膨、政策不確定性及經濟前景感到不安，本週美股難再延續之前的反彈行情。