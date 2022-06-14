新冠疫情重挫觀光旅遊業，交通部祭出新一波觀光產業振興，自由行平日住宿每人每晚最高補助1300元。晶華酒店董事長潘思亮表示，這種作法很像「重症病人事後拿感冒藥」，觀光飯店猶如重症的病人躺在醫院，卻要等他出院再救他，很奇怪。

晶華酒店今日舉行股東會，對於觀光旅遊業的困境，潘思亮表示，國際觀光飯店是嚴重受衰退產業，有點向是重症病人，需要不一樣的療法，前年、去年都說過要紓困，去年是在疫情當下的補貼，但今年像「重症病人放在床上，在家裡的療法」。

潘思亮表示，到了暑假，大家都會出去玩，交通部作法猶如錦上添花，解封後國人會想要出國、但外國人進不來，會有一段時間呈現真空，甚至是中南部民眾能出國時，連中南部國旅都會垮掉，這部分在政策制訂時要很小心。

對於後續國境開放，潘思亮認為，只要是往解封方向走都有幫助，國際商旅要到2023才會正常化，解封的話會循序漸進，一開始邊境解封，國人會先出國，因為只要願意接受隔離就好，但國外人士來台會有諸多不便，像是隔離及簽證等限制，尤其過去十年國際商務旅遊都免簽，如果現在要簽證在進來，這是雙重卡關，這部分應該優先配套解封。

潘思亮表示，去年仍受到新冠疫情的影響，台灣實施邊境管制，禁止外籍旅客入境，直接衝擊觀光旅遊產業，尤其是旅館業者首當其衝，都會型的旅館受創更深，所幸政府也及時推出各項補助專案，同時推動本土的觀光旅遊，讓疫情對旅館業的損失減少。

潘思亮表示，台灣疫情控制得宜，再加上疫苗已施打到一定比率，未來可望逐步開放防疫管制，如何恢復正常的經濟活動是下個階段的重點任務，將持續最嚴謹的防疫措施，配合穩健踏實的經營能力，靈活多元的行銷方案，以期在後疫情時代做好準備重新出發。

展望未來，潘思亮強調，將持續拓展晶英、捷絲旅等品牌海內外的營業據點，已在開發規劃的北投晶泉丰旅、林口晶英薈旅及晶英酒店將陸續加入營運，以更積極的應變態度提升服務品質，展現經營管理能力，並在疫情解封後，迅速回溫維持營運佳績。