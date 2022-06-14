台股加權指數14日跳空開低在15,975.17點，跌破萬六關卡，權王台積電（2330）開低在507元，較13日下跌9元，股價回測前低，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）紛紛往下，壓抑指數表現，盤面上，中小型電子股如低軌衛星概念、綠能概念等，逆勢突圍上揚，台股早盤走勢疲弱，下跌逾130點。

受到市場擔憂聯準會（Fed）本周恐升息三碼，對抗通膨、經濟躲不過衰退命運衝擊，美國四大指數13日全面重挫，標準普爾500指數摔入熊市。

道瓊工業平均指數6月13日終場下跌2.79％（876.05點）、收30,516.74點。

那斯達克指數下跌4.68％（530.8點）、收10,809.23點，創2020年9月24日以來收盤新低。費城半導體指數下跌5.61％（158.97點）、收2,673.00點。

群益投顧指出，台股股匯雙殺、指數跳空低檔震盪，13日下跌2.36％作收，成交量增至2,300億元左右。指數失守12日、月線，3日、12日線架構遭逆轉翻空，短線技術面轉弱。

盤面上半導體、金控、航運領跌，電金傳走勢全失靈，中小型題材股各自表現。主流類股暫看汽車零組件、電池材料、工業電腦。