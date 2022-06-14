遠傳（4904）14日舉行股東會，董事長徐旭東對於合併亞太電信，強調合併亞太電信是一件好事，合併後，新遠傳的規模將會變得更大、合併亞太電信是一件很自然的事，亞太電信也很希望與遠傳合併，「搞不懂，某某公司說他反對」

徐旭東說「遠傳合併亞太電信很自然，但是有些公司出來講話，我也搞不懂，他自己也要合併，It’s not your business。不通、不通，不知道從哪個學校出來的。」。

對於徐旭東在股東會上提到遠傳合併亞太電信一案，「搞不懂，某某公司說他反對」，市場揣測徐旭東暗指台灣大。亞太電信4月舉辦股東臨時會時，台灣大以亞太電信前四大股東身份，對於遠傳合併亞太電信一案，表達不同意立場。

徐旭東今天在股東會上表示，將來整體電信市場將從三大兩小，變成三大，絕對增加競爭，各家電信公司必須更努力，但是期待走向有秩序化的競爭。新的時代必須發展新的業務，電信這個行業非常挑戰，不管是在消費市場、還是企業客戶市場，遠傳近年積極發展新經濟，徐旭東強調，遠傳的機會很大，他對遠傳將來會發展得更好很有信心。

徐旭東強調，遠傳今年邁入25周年，遠傳發展5G過程，特別重ESG，另外，去年5G網速拿到世界第一，證明遠傳是世界級的5G服務。