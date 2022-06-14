前宏泰人壽董事長周國端胞姊周惠玉，因在擔任人壽保險業務員期間，打著弟弟名號，向親友、保戶佯稱弟弟在幫國泰董事長蔡宏圖投資，可以一起投資，保證獲利最高可達24％，投資人因拿不到本利，控告周女及弟弟，周國端獲不起訴，周女被依詐欺、《銀行法》等罪判刑7年9月定讞，台北地檢署日前已發監執行。

判決指出，周女自2005年起向鄰居、同事或保戶宣稱弟弟周國端是精算師，可以在幫蔡宏圖投資時，私下幫大家操作投資，甚至與部分投資人約定最高獲利可達24％。

但事實上周女未將錢從事投資，而是拿去買儲蓄險，或借給別人收取高利，直到2018年周女無力支付利息，投資人始知上當，控告周女及弟弟詐欺。法院認定周女共吸金2億755萬餘元，至今還有1億2774萬餘元尚未返還投資人。

檢方調查時，周國端辯稱，他在國外生活多年，不知被姊姊打著名號在外吸金，周惠玉坦承利用弟弟名義吸金，但沒有委託弟弟幫忙投資，檢方認定周國端不知情，處分不起訴，周惠女被判刑7年9月定讞，台北地檢署日前已發監執行。