台南市消防局第2大隊於13日起舉辦為期3天的車禍救援訓練，以提升消防同仁車禍救援的技術能力。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第2大隊於13日起舉辦為期3天的車禍救援訓練，以提升消防同仁車禍救援的技術能力。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第2大隊於13日起舉辦為期3天的車禍救援訓練，以提升消防同仁車禍救援的技術能力。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

消防人員面臨每一次的事故現場，都是與死神在拔河，除了專業的技術能力以外，過程中更需注意到患者與救援者的安全，台南市政府消防局第2大隊於13日起舉辦為期3天的車禍救援訓練，以提升消防同仁車禍救援的技術能力。

第2大隊長丁春能表示，轄內曾文區鄰近高速公路、快速道路及國內主要幹道，車禍案件時有所聞，考慮到救災救護「以人為本」的前提上，希望經由這次訓練能提升整個大隊的車禍救援能力。

本次師資的部分由搶救科股長邱士榮、特搜分隊教官蔡俊鴻等專業教官指導，同時培養大隊的車禍救援種子教官團，3天的課程內容中除了基礎的車輛破壞、頂昇、破窗以外，其他車輛正位救援、全翻、側翻甚至堆疊等複雜情境，也從實際操作中讓理論與實務結合，讓學員面對真實情況更能得心應手。

下營消防分隊張明義表示，本次訓練得到許多下營鄉親的支持與協助，訓練的報廢車輛由轄內日新環保公司老闆李汶軒無償提供，訓練場地則由轄內和泰汽車修護廠老闆沈樵和提供，提供參訓同仁一個良好的訓練環境。

台南市消防局李明峯表示，根據道安資料，今年1至3月全國道路交通事故總件數為9萬3044件，而台南市每10萬人死傷人數為829人，顯示因交通事故死傷人數逐年有成長的跡象，希望消防人員應與時俱進加強提升專業能力，才能造福更多市民、維護其生命財產的安全。