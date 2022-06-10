日南國中自由車越野訓練場跑道多處有硬石裸露，市議員吳敏濟前往會勘。（陳淑娥攝）

日南國中自由車越野訓練場跑道多處有硬石裸露，市議員吳敏濟前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市大甲區日南國中創立全國首座校內自由車越野訓練場，因跑道多處有硬石裸露，危及選手安全，去年市議員吳敏濟現勘後再爭取315萬元重新修護及擴建，健行舖面改瀝青混凝土等安全設計，預計6月底動工，8月可完工，屆時將提供選手全新最佳訓練場，並可做為全市自由車越野訓練及比賽場地。

日南國中校長鄭清埄表示，校內全國首座自由車越野訓練場，2018年初期僅用泥土塑造，感謝吳敏濟議員協助向教育局爭取經費優化場地，提供許多選手訓練也締造佳績。

但因泥土經風雨及輾壓易流失，也易孳生雜草，至今底層堅石已裸露，危及選手安全和影響訓練效果，去年邀吳議員現勘後再向教育局爭取315萬元整修及擴建，改鋪瀝青混凝土並加寬彎道、且增設跑道旁排水設施，打造美觀又安全的賽道，預計8月完工。

日南國中教練與學生都表示，場地因為都是泥土和石塊，草長得很快，石頭也很堅硬，騎過很容易割破車輪，轉彎時也容易跌傷，上次就有選手跌倒手腳擦傷，土坡原本到膝蓋高度，現在已低到腳踝，訓練起來感覺差很多。

台中市教育局體健科長劉佩君表示，去年吳敏濟議員極力為日南國中爭取自由車訓練場地修護及擴建工程經費，自由車是台中重要的體育運動，日南國中更是重點發展學校，在全運、全中運比賽都屢獲佳績，這次整修擴建後相信能培育更多自由車好手。

吳敏濟指出，去年8月底鄭清埄校長剛到任，到服務處拜訪，提及學校自由車訓練基地島道不佳情況，9月隨即現勘了解，積極向教育局爭取經費，10月就獲教育局核准補助，經學校招標後，近日已決標即將動工，未來將提供選手最新最好的越野訓練場地，期待可栽培更多自由車好手為國爭光。