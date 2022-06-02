大甲區庄美里興安路84巷內有8家連棟住戶屋前及屋後排水溝狹窄，長期淤積阻塞水流，住戶擔心雨季來時淹水夢靨重演以及衍生環境衛生等問題，向市議員吳敏濟陳情；吳敏濟邀相關單位會勘並向公所爭取經費將前後排水溝重新施作，屋後排水溝已於3月完工，屋前排水溝也將於本週完成。

吳敏濟說，大甲區興安路84巷51至58號等8戶屋前及屋後排水溝興建至今已四十年，排水溝體狹窄，每逢雨季來臨排水宣洩不及巷內就會淹水，且因屋後排水溝早期係磚砌溝牆，在路面經過多次刨封後導致溝牆塌陷，溝底囤積大量落石及淤泥長期阻礙水流，居民擔心夏季來臨恐滋生蚊蟲，造成環境衛生問題，

吳敏濟指出，今年2月中民眾向服務處陳情，他立即邀集大甲區公所、台中市養護工程處等單位現勘，會勘後決議排水溝由公所施作，因巷內無照明非常昏暗，住戶夜間出入危險，服務處同時向養工處爭取裝設路燈。

大甲區長顏金源表示，本次屋前及屋後排水溝改善工程，總長約73公尺，水溝寬度約70公分，深度約50-60公分，完工後排水斷面加大，將可有效改善排水問題。

住戶黃松吉表示，感謝吳議員在反映後，第一時間就邀集相關單位會勘，而且又在很快的時間內協調工程單位進場施工，解決住戶多年來的沉痾問題，屋後排水系統在面臨上週連日大雨來襲後也沒有淹水的問題了。

吳敏濟2日邀集各單位到場會勘，他發現巷內因施工車輛出入輾壓，造成路面嚴重破損，也當面請大甲區長幫忙於水溝工程驗收後進行路面刨除再重鋪AC工程，讓住戶出入更安全。