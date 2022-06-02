台北市萬華區萬大路因配合捷運萬大線施工，整條路中央設滿圍籬，車輛只能靠道路兩側行駛，日前有民眾指控施工導致地層下陷，卻未能完善處理，昨日還有騎士疑因路不平噴飛慘死，工安問題拉緊報。北市捷運局坦言，上周因連日暴雨、自來水管漏水及潛盾機鑽土導致地層些微下陷，現已壓實、刨鋪路面完成。

捷運萬大線全線分兩期工程，起始點從「中正紀念堂站」開始，往西經過北市中正區南海路、萬華區萬大路，接著延伸至新北市保順路、保生路轉中山路至金城路，最後與中和新蘆線迴龍站相接，全線共設有22座車站。

但施工期間萬華居民抱怨連連，過去曾傳出施工導致騎樓裂縫，甚至一路裂到家裡廚房內，日前又有民眾向市議員徐立信投訴，質疑萬大線施工造成地層下陷，但捷運局竟潦草處理、敷衍帶過，讓狀況更加嚴重，他憂心周邊住戶已陷入危險中而不自知。

徐立信前往會勘後發現，地下自來水管竟出現超大滲漏、成瀑布，時間居然已超過6天，很可能是地層下陷主因，他痛批這些重大疏失極可能影響住戶安全，但捷運局卻不聞不問。此外，他也批評工地環境雜亂無章、垃圾亂丟，甚至在乙炔鋼瓶旁大肆抽菸，工安問題成一大隱憂，「這真的是我們未來捷運萬大線嗎？周邊路面永遠不平，死亡車禍頻傳，別人的囝死不完？」

對此，捷運工程局第二區工程處主任劉振忠回應，5月28日收到民眾網路投訴後，便前往現地會勘，發現路面呈現水平下限、高低差約13公分，當晚就將車道圍起來，並出動機具挖開路面回填、夯實後，舖設臨時舖面；6月2日凌晨也出動銑刨機將路面刨鋪整平，今日也協調自來水業進場止漏中。

關於路面下陷原因，劉振忠坦言，當時整周下豪大雨，同時有淺盾機作業，導致土壤鬆動，再加上附近自來水剛好發生漏水，多重因素造成路面沉陷，並非全然是施工所致，但市府發現問題後定會立即處理。

至於議員質疑工地環境雜亂、工人在乙炔鋼瓶旁抽菸有危險疑慮。劉則說，工地入口旁就是休息區，供作業人員吃飯、抽菸，民眾看見後確實會有觀感問題，現也提醒工地工人，乙炔鋼瓶堆置區周遭2公尺嚴禁煙火，但基本上都有保持距離，未來會加強管理。