「彰化市山寮排水改善工程」第三期，採混擬土「三面光」垂直護岸，造成生態浩劫，彰化縣政府已緊急要求暫停施工。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

「彰化市山寮排水改善工程」第三期，採混擬土「三面光」垂直護岸，造成生態浩劫，彰化縣政府已緊急要求暫停施工。（簡毓群提供／吳敏菁彰化傳真 ）

「彰化市山寮排水改善工程」第三期，工程1.5億元，採混泥土垂直工法。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

「彰化市山寮排水改善工程」第三期，採混擬土「三面光」垂直護岸，造成生態浩劫，環團進行生態調查，形容該區是「生態跳島」。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

前瞻基礎建設「彰化市山寮排水改善工程」第三期，經費1.5億多元，施作過程中，發現許多蟹洞，經生態檢核現勘判定為台灣特有種「台灣南海溪蟹」，環團痛心，原來溝渠生態豐富，混擬土「三面光」垂直護岸，造成生態浩劫，彰化縣政府已緊急要求暫停施工。

彰化市山寮排水改善工程的下游段第一期、第二期都已完工，接續第三期工程，總長1.37公里，已施作360公尺左右，去年底施工人員發現即將灌漿護岸，到處都是蟹洞而通報，2022年1月現勘判定為台灣特有種「台灣南海溪蟹」，縣府水資處緊急裁示暫停施工，並用警示繩圈圍粗估約80個蟹洞核心區。

日前，彰化縣環保聯盟總幹事施月英和螃蟹博士劉烘昌、生態專家楊國禎、劉烘昌、王豫煌老師、趙克堅、簡毓群等現勘，痛心被圈圍蟹洞核心區已被挖土機通行輾壓殆盡，只殘餘一個、植被散倒，簡毓群痛心直指，被20噸重挖土機輾壓的孔洞，南海溪蟹怎麼有活路。

施月英指出，附近溝渠水域生態仍很豐富，有許多斑龜、鱉等，教人不解的是2018年針對這項工程已進行生態檢核，就調查出原生種植物多達70多種，也記錄數十種鳥類、爬蟲類和底棲、水棲生物，會議記錄建議避免進行垂直護岸，要採取生態工法，不知為何沒採用。

簡毓群也指出，沿線部分水利地和私人廢耕田所構成生態極為豐富，可以說是此區的「生態跳島」。改善排水，卻犧牲生態多樣性，把溝渠整成混凝土「三面光」，兩旁闢成道路，只能形容是「開腸剖肚」。

楊國禎指出，現場沒動過的荒廢濕地，動植物欣欣向榮，已施工場域生態破壞殆盡，農田排水的垂直水泥護岸把生態搞死，已被檢討很久了，扛著生態大旗，卻還是一再照樣施作，不知怎麼翻轉。

水資處長馬英傑表示，接獲工程破壞生態後即刻喊停，並邀集相關學者專家和環團進行討論後續怎麼來保全，將找出兼顧工程和生態的方案後才會再復工。