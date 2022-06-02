中國生態環境部微信公眾號2日消息，繼中國氣候變化事務特使解振華與美國總統氣候問題特使凱瑞於5月26日在柏林會談後，雙方於6月1日在斯德哥爾摩再次就中美氣候合作進行對話交流，並圍繞「21世紀20年代強化氣候行動工作組」的目標原則、組織架構、合作領域及下階段工作計畫等深入交換意見。中國外交部、發展改革委、生態環境部有關部門代表參加會談。

在斯德哥爾摩期間，中方還與西班牙副首相兼生態轉型與人口挑戰大臣里韋拉、格拉斯哥氣候大會主席夏爾馬、印度環境森林和氣候變化部部長亞達夫、新加坡永續發展與環境部高級政務部長許連鏇、聯合國開發計畫署（UNDP）署長施泰納、聯合國環境規畫署（UNEP）執行主任安德森等舉行會談。

據悉，解振華一行5月22日至26日，率團訪歐，出席世界經濟論壇年會，並與美國、歐盟、德國、瑞士、埃及、馬拉威等多國政要及國際組織負責人進行會談，圍繞氣候政策行動、雙多邊氣候合作、《公約》締約方大會（COP）等議題開展交流。

中方指出，當前世界正經受新冠疫情、地緣政治、經濟震盪、能源安全等多重挑戰，世界經濟復甦勢頭放緩，全球產業鏈供應鏈持續緊張。與此同時，面臨氣候變化、生物多樣性喪失、荒漠化加劇、極端氣候事件頻發等全球環境問題。