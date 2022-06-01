中國外交部網站消息，5月31日下午，中國國家主席習近平與阿拉伯聯合大公國新任總統穆罕默德通電話。習近平指出，在雙方共同努力下，中阿全面戰略夥伴關係不斷鞏固提升，各領域友好合作達到歷史最好水準。面對新冠肺炎疫情，雙方守望相助，深入開展抗疫合作，穩步推進各領域務實合作，展現了中阿關係的韌性和廣闊前景。

習近平說，穆罕默德今年2月來中國出席北京冬奧會開幕式，雙方就雙邊關係發展達成廣泛共識，有關合作取得積極進展。中方願同阿方一道，鞏固友誼、夯實互信、深化合作，不斷豐富中阿全面戰略夥伴關係內涵，更好造福兩國人民。

習近平強調，中方堅定支持阿方維護國家主權、安全、穩定，支持阿方自主探索符合本國國情的發展道路，願同阿方堅定支持彼此核心利益，維護國際關係基本準則，維護廣大發展中國家共同利益。中方願同阿方深化抗疫合作，加強共建「一帶一路」倡議同阿方發展戰略對接，推動雙邊合作深入發展。雙方還要密切人文交流，促進民心相通。

中方願同阿方就國際和地區事務密切溝通，就全球發展倡議和全球安全倡議加強協作，維護中東地區和平穩定，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展，為促進世界持久和平和長遠發展作出積極貢獻。

穆罕默德表示，很高興今年2月赴中出席北京冬奧會開幕式，同習近平舉行很好會談。阿中兩國在抗疫等許多領域進行了富有成果的合作。他珍視與習近平兄弟般深厚友誼，將盡最大努力推動阿聯同偉大的中國的關係不斷發展。他願重申，阿聯過去、現在、將來都將堅定與中方站在一起。相信在雙方共同努力下，阿中全面戰略夥伴關係必將迎來更加美好的未來，更好造福兩國人民。

阿拉伯聯合大公國聯邦最高委員會5月14日選舉穆罕默德為阿聯總統，接替於5月13日逝世的前總統謝赫·哈利法·本·紮耶德·阿勒納哈揚。這使得穆罕默德成為阿聯酋自1971年獨立以來的第三任總統。

新華社報導，穆罕默德對中友好，高度重視發展對中關係，此前多次率團訪中。阿聯最高委員會由7個大公國的大公組成，是最高權力機構，總統和副總統從最高委員會成員中選舉產生，任期5年。總統兼任武裝部隊總司令。