大陸國家主席習近平30日下午會見候任香港特首李家超時，稱讚李家超「愛國愛港」立場堅定，並指其為維護國家安全和香港繁榮穩定作出了貢獻，北京對李家超充分肯定、信任。香港專家解讀習近平談話，認為新選制將實行很久，要求重啟政改的人士恐怕失望。

對此，香港電台引述大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳的說法稱，習近平與李克強對李家超的公開發言，並沒有太大驚喜。主要是表明對李家超的信任和支持，宣示長期實踐一國兩制的立場，以及認定香港得來不易的平穩局面。

劉兆佳認為，習近平提出要長期堅持新選舉制度，意味新選制將實行相當長時間，恐怕會令要求重啟政改的人士失望，困擾香港已久的政改議題，在一段長時間內將不再出現於公共議程上，不會在社會造成分化和對立，讓反對派「有機可乘」。

劉兆佳說，兩名領導人沒有談及國家安全的相關工作，反映北京認為有了香港《國安法》和完善選舉制度後，國家安全得到相當程度保障，並非代表沒有問題，只是現階段應該用好黃金時刻，盡量發展經濟和改善民生的工作。