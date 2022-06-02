「新北市中和區台貿一城」都更案再起波瀾！本網站接獲讀者陳情，指稱此都更案已在今(2022)年5月中旬，經過公開遴選程序及都更小組投票，最後拍板定案由「漢洋建設」擔任該都更案實施者，未料競爭廠商「漢寶建設」近來動作頻頻，意圖干擾競標結果，而造成社區住戶嚴重困擾。

漢洋建設指出，公司是合法取得「台貿一城」都更實施者資格，但漢寶建設卻在落選後，5月28日竟自行召開都更說明會，並以50萬元履約保證金利誘社區地主簽署都更同意書，而且不管都更案成敗與否，這筆履約保證金均須歸還漢寶；同時該同意書更綁定不得與其他建商簽署同意書的條件，此舉顯然意圖干擾漢洋無法跨越80%同意戶門檻以加速都更進度，已經違反都更競標的公平競爭精神。

漢洋建設提醒，漢寶建設5月28日都更說明會，與地主簽訂的協議書，內容存在大部分地主難以查覺的都更陷阱，已嚴重損及地主之權益，呼籲地主們不得不慎。

新北市中和區連城路的台貿一城是老舊眷村，管線老舊、漏水、車位不夠、沒有電梯等諸多問題，使得生活越來越不方便，住戶們對都更的需求越來越熱烈。

漢寶建設負責人在去(2021)年9月中旬率先召開說明會，與住戶說明都更條件，同時公開聲明，給予住戶們已是最好條件的都更案了，若有其他建商更優，就會讓，並承諾願意擔任該都更案的顧問。

該社區熟捻都更案知識的住戶討論之下，由社區管理委員決議成立都更推動小組，總計15位委員，廣招建商參加甄選評比，漢寶、漢洋、信全等三家廠商來登記參加評比。

今年5月14日辦理都市更新事業評選作業當日，信全臨時宣布退出，最後僅由漢寶、漢洋兩家公司進行都更案簡報。經由公開舉行競標遴選，據給予住戶坪數、車位分配、改建規劃及環境打造、公司財力等諸多條件評比之下，由評選委員公開投票選出最優廠商。

當日出席都更推動小組評選委員共11人，投票評選結果，「漢洋建設」獲得8票，主要豪宅級設計概念、捷運共構宅品質及預留3千坪社區活動空間獲得青睞，當選為最優都更建商，並與管委會簽訂合建協議書，確認為該都更案實施者，另一競標廠商「漢寶建設」得票數則為3票。

評選結果出爐後，漢寶建設希望能與漢洋建設合作，但雙方並未達成協議。接下來就發生如黑函、漢洋說明會通知函遺失、漢寶都更說明會通知等等，造成社區住戶們的嚴重困擾。漢洋建設表示，漢寶負責人更利用具新北市議員身份的妻子，以先前在社區散布的黑函內容，6月1日在議會質詢台貿一城自辦都更的法律效力。

台貿一城住戶們指認，管委會公告於社區公布欄的都更案評選公告，只剩下大公告欄還在，樓梯間的小公布欄公告，有一些已被有心人士撤掉了！

漢洋建設表示，公司規劃的都更後社區新貌、住戶換屋等各方面條件都勝出，才拿下「台貿一城」都更實施者資格，但是落選建商心有不甘，造成各種干擾，而且在競標結束後，加工修改換屋坪數，偽稱換屋條件優於漢洋，恐將誤導不知道投標內容的住戶，讓他們誤以為台貿一城管委會都更小組評選不公，有圖利漢洋之嫌。

台貿一城某位住戶忿忿不平地指出，早知如此，又何必當初！競標結果出爐後，漢寶藉口不接受評選結果，才加碼喊價競爭，所提出的加碼數字，與先前給予的條件相比，估算其獲利相差新台幣30億元。

該住戶更質疑，真要給的話，為什麼不早在半年前的說明會就給？而是等評選結果輸了，再來加碼喊價？是否欺負住戶們都是外行不懂？而且漢寶負責人先前信誓旦旦表明，若有廠商提出更優條件，他便退讓，但如今卻完全違背去年說明會上的公開承諾，信用已經蕩然無存。