第24屆《讀者文摘》信譽品牌調查今（1日）揭曉，國泰抱回４大金獎，成為大贏家。今年國泰金控旗下子公司國泰人壽、國泰產險雙雙蟬聯「保險公司類」、「產險公司類」金獎；國泰建設、國泰健康管理也再度榮膺該產業類「房地產開發商」、「健診中心類」金獎，國泰品牌深獲消費者肯定。

國泰人壽在60週年之際，面對未來環境與社會趨勢，除了持續帶動業界數位轉型外，更勇於提出「友善高齡、保障優先、永續實踐」3大新策略，將透過服務和保障，打造高齡人生防護網，協助業務員轉型健康顧問，延伸關係為日常陪伴保戶的「新家人」，並以「健康生活，豐足退休」為目標，期待解決國人保障不足的隱憂，為民眾構築理想生活。

今年更透過業務員全面拜訪每一位保戶，協助檢視與規劃保障補足缺口。此外，因應全球淨零趨勢，國泰人壽提出「永續自我與永續地球」願景，從永續自我的健康促進，到永續地球「零碳營運轉型」和「低碳投資配置」雙軌策略，達到2030年全台據點使用再生能源、2050年淨零碳排之目標。

國泰產險近年深耕ESG有成，連續5年蟬聯「產險公司類」金獎殊榮，率先以數位及金融科技響應ESG議題管理，透過數位化服務及電子保單等進行服務流程優化，大幅提升客戶滿意度，讓消費者體驗全面升級，不但贏得民眾信賴，也為減緩氣候變遷盡一份心力。

國泰產險積極響應集團零碳營運轉型的目標，透過職場場域調整、使用節能燈具節省用電，從營運面力行減碳，2021年取得減碳標籤認證；此外，國泰產險也從產品面雙管齊下，率先成為國內首家提供離岸風機保險保障的產險公司，以具體行動支持再生能源產業發展，協助政府綠色能源轉型政策推動，另也將綠色環保概念融入商品設計，推動綠色保險，包括自行車保險、公共自行車保險、農業保險等，鼓勵民眾使用綠色運輸工具，降低碳排放量，亦協助農民透過保險轉移風險，發揮國泰產險的綠色影響力，實現保險永續發展的目標。

國泰建設今年連續十年蟬聯信譽品牌「房地產開發商」金獎，為消費者心目中值得信賴的房地產領導品牌！建案開發也積極導入綠建築認證，2021年「國泰豐碩」已獲綠建築黃金級候選證書，「國泰華威豐年」及「南港玉成段辦公大樓」取得綠建築銀級候選證書，用行動實踐國際減碳目標。

此外，與日本三井不動產集團合資成立子公司於去年推出雙方合作住宅首案，台日品牌加乘成果廣受社會大眾肯定，今年更攜手跨足商業設施合資合作，期待帶給消費者更佳的生活體驗。未來，國泰建設營運策略將以「垂直整合＋水平多角化」整合集團資源，完整建築業生命週期，發揮集團資源最大綜效，完成國泰建設對消費者的一條龍服務願景，延續國泰建設堅持品質、永續服務的品牌價值。

國泰健康管理連續8年榮獲《讀者文摘》信譽品牌金獎肯定。國泰健檢中心打造「病檢分離」舒適安心的受檢環境，結合醫師、健管師、營養師及體適能教練，以「三師一體」專業團隊提供客製化健檢服務。疫情期間，更整合集團科技能量，推出國泰i健康APP，提供線上預約、檢前通知、檢查過程進度提醒，以及健檢報告線上看，讓客戶一手掌握歷年健康趨勢。