主管機關14日核定，指派期交所副總經理周建隆擔任期交所非股東董事，待期交所23日董事會後，將由董事長吳自心向主管機關推薦，升任周建隆為期交所總經理。

期交所前總經理黃炳鈞因65歲屆齡申請退休，該退休案於6月1日生效，接任人選未定，主管機關核定由周建隆為期交所非股東董事後，幾已等同核定周建隆內升總經理一案。

周建隆畢業於交大資工系及南加大電機工程系碩士，是資訊專才。他於民國78年11月進證交所，民國99年被挖角到期交所資訊部門，民國106年升任期交所副總經理，在證券周邊單位資歷完整，且對期貨相關業務十分熟悉。

期交所的期貨交易系統及目前推動中的店頭衍生性金融商品集中結算業務，系統皆屬自建，且皆由周建隆負責督導。

值此高頻交易時代，當交易型態越來越自動化後，交易的頻率逐漸提高，交易量也跟著增大，因此對主機的運算能力以及周邊如網路設備及儲存設備的效能要求也提高，周建隆的資訊專業長才，適才適所，將為健全台灣期貨市場貢獻心力。