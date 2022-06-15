台股加權指數15日開在16,025.84點，守在萬六關卡，權王台積電（2330）開低在508元，在美國升息前夕，市場投資氣氛觀望，資金零星點火中小型股，盤面上僅剩網通、低軌衛星、離岸風電等概念股股價上揚，台股早盤指數在平盤附近震盪，成交量量縮暫估在1,700億元以下。

聯準會即將在明日發布貨幣政會議後聲明，主席鮑爾也將發表談話。投資人屏息以待，四大指數在聲明前夕小漲小跌，標準普爾500指數連續第5個交易日收低、為1月初以來最綿長的跌勢。

道瓊工業平均指數6月14日終場下跌0.5％（151.91點）、收30,364.83點，創2021年2月1日以來收盤新低。

那斯達克指數上漲0.18％（19.12點）、收10,828.35點。

費城半導體指數上漲0.63％（14.89點）、收2,689.89點

元富投顧指出，美國5月CPI意外再大漲創新高，打亂了市場原先的反彈規劃，如今通膨率居高不下，聯準會似乎騎虎難下，若採取更強烈的升息動作，以求能夠把通膨壓抑下來，但又怕緊縮過頭傷及美國經濟成長動能，尤其利率走高，不利科技股走勢，也將波及台股中的電子族群。

因此，短期必先觀察聯準會做出如何反應，16,000若跌破，則再下探15,616打第二隻腳，短線上，下探15,869縮腳，靜觀美國升息幅度，攸關大盤是否再落底，若維持2碼，則應該有反彈機會。