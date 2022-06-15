A股15日早段造好，上證指數重上3,300點。

香港信報報導，上證指數開盤報3,289點，升不足1點或0.01％。深成指開盤報12,052點，升28點或0.24％。

滬深300指數開盤報4,228點，升5點或0.14％，創業板指數開盤報2,560點，升12點或0.48％。

各類股個別發展，金融、化工股升逾1％，有色金屬、水泥、房地產、鋼鐵股靠穩，石油、煤炭股跌逾1％，電力股偏軟。