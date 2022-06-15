大陸國家統計局15日公布，大陸5月社會消費品零售總額年減6.7％，優於預期的年減7.1％，前值為年減11.1％。累計1至5月社會消費品零售總額，年減1.5％，優於預期的年減1.7％，前值為年減0.2％。

大陸統計局數據顯示，大陸5月經濟數據規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資以及社會消費品零售皆勝於預期。

華爾街見聞報導，大陸5月規模以上工業增加值0.7％，預期年減0.9％，前值為年減2.9％。累計大陸1至5月規模以上工業增加值為3.3％，亦優於預期的3.1％。

此外，大陸1至5月城鎮固定資產投資年增6.2％，優於預期的6％。大陸1至5月份，房屋新開工面積51,628萬平方公尺，下降30.6％。期內，商品房銷售面積50,738萬平方公尺，年減23.6％，商品房銷售額48,337億元，下降31.5％。

大陸國家統計局表示，5月份大陸疫情防控形勢總體向好，生產需求逐步恢復，就業物價總體穩定，主要指標邊際改善，國民經濟呈現恢復趨勢。