電商類股美而快（5321）15日舉辦股東會，總經理王志仁表示，與傳統電商不同，美而快業務是以網紅品牌孵化業務為主，因此較不受到淡旺季影響，以下半年營運來說，除了原本的服飾電商以外，目前也正積極拓展生活選物、餐飲電商，力拚全年營運勝去年。

美而快股東會中通過110年財報以及盈餘分配案，王志仁表示，過去美而快專注在服飾電商，營收占比達75％，去年更開始延伸到生活用品、健康食品等，積極拓展多角化營運。

王志仁表示，傳統電商是「人找貨」，消費者需要哪些商品就上電商網站主動搜尋，雖然電商相比實體零售已經較沒有淡季旺季之分，但這樣的模式仍較容易受到季節影響。美而快則是透過網紅流量來孵化品牌，是「貨找人」，透過網紅的人氣吸引粉絲下單，也較不會受到電商淡旺季的分享。

美而快與網紅品牌以合資的方式攜手合作，目前品牌約有30～40個，網紅數量約100～200位，不過王志仁也指出，這樣的模式也有其困難，從一開始如何找到合適的網紅、與網紅磨合、商品開發等都是挑戰。

美而快5月營收3.37億元，與上月與去年同期相較分別成長58.7％、46.7％，創下歷史新高表現，春夏換季潮開始，帶動站上商品銷售亮眼以外，另一部分原因，也是因為4月受到中國封城影響，訂單遞延至5月所致。今年前5個月，美而快累計營收已突破12億元，年增率為18％。

美而快第一季歸屬母公司業主淨利4,167萬元，年增116％，寫下單季新高；第一季每股稅後盈餘1.19元，優於去年上半年表現。

展望下半年，王志仁表示，除了服飾電商以外，今年仍持續拓展生活日用品、美妝類商品，同時也投資餐飲業，日前已與雙月食品社共同成立雙月愛兒法股份有限公司，由雙月負責商品開發、美而快負責電商銷售，搶進餐飲電商市場，接下來也將攜手更多餐飲品牌合作，擴大營運規模。