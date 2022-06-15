隨著政府加大力道邁向綠色移動的願景，智慧能源品牌泓德能源（6873）看準電動車帶動的充電營運商機，積極搶進電動車充電市場，今（15）日宣布旗下子公司星舟快充攜手全家便利商店簽署充電樁合作契約，第一階段將在全台10間店舖建置120kW電動車快充站，首個站點預計年底率先在中南部試營運。

根據國家發展委員會最新公布的2050淨零碳排路徑，台灣電動小客車新車銷售量將於2030年達30%，並預計在2040年完成電動車市售100%的目標。瞄準電動車充電市場，泓德能源宣布子公司星舟快充與全家便利商店合作，建置120kW高功率的電動車快充站，提供CCS1與CCS2雙規格的槍頭，能夠符合各廠牌的電動車充電需求。以目前市面上電動車平均電池容量為65kW來計算，消費者充電30分鐘就能增加約180公里的行駛里程，相當於從台北101到彰化鹿港天后宮的距離，此合作將建置更完善與便利的充電生活圈。

泓德能源總經理周仕昌表示：「泓德能源始終朝著『智慧綠能、隨手可得』的目標前進，看準電動車主的充電需求與出行目的結合，我們希望透過與全家便利商店合作充電站，由泓德能源提供穩定的綠電、星舟快充負責充電樁營運服務，讓『全家』的電動車主能夠在買杯咖啡休息片刻之際，滿足快速充電的需求。未來我們也將拓展與百貨公司、量販店賣場、停車場等合作夥伴，更加完善純綠電充電生態圈。」

全家便利商店會員數位金融部部長劉東豪指出：「全家便利商店已成為台灣人生活日常中的一部分，如何持續提供滿足消費者需求的服務，一直是我們努力的方向。隨綠能減碳的趨勢發展，便利商店結合電動車充電服務正是未來生活重要的一環，期許本次與泓德能源的合作，能讓『全家』朝打造『移動電力供應圈』的方向前進，持續拉近消費者與『全家』間的關係。」

泓德能源除進軍充電市場，今年三月底也分別在發電與儲能領域雙雙繳出亮眼成績單，不僅在嘉義縣打造全台單區最大複合型漁電共生案件，更將開發南台灣最大單一儲能容量案場。預期建構發電、儲能與售電綠電金三角，朝智慧綠電公司目標更進一步。