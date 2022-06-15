中華電(2412)今(15)日宣布，預訂於今年7月1日起，分階段實施「內部碳費」，將以每噸碳1,600元(約54美元的「有感價格」計算排碳費用，並以此列計為各事業部門的費用，以督促內部各單位積極節能減碳。碳費計價先以事業部門的範疇二排碳(間接排放，用電為主)為基礎，並於明(112)年1月起新增涵蓋範疇一(直接排放)之碳排。此外，公司的短期資金運用將引進責任投資的理念，在檢視金融產品及交易對象時加入ESG的要求，希望藉此發揮影響力，促使更多機構加速推動ESG。

董事長謝繼茂表示，中華電去年特別將「企業社會責任委員會」改組為「永續發展委員會」，加強ESG各個面向的推動力道，今年更積極落實ESG新作為。對內，除了希望公司各單位及同仁都要把ESG的思維納入日常的營運工作內，本次更超前部署領先國內同業實施「內部碳費」，希望公司上下更重視節能減碳，積極提升能源效率，為環境永續進一步做出貢獻。對外，藉由對金融機構與資金需求方要求達到一定ESG門檻，讓短期的資金運用能發揮責任投資的影響力，促使更多機構落實及提升ESG。

中華電表示，設定內部碳費是敦促同仁落實節能減碳的重要措施，但公司更重視以創新的方式實行節能減碳。未來公司將設立碳費基金，做為各事業部門鼓勵創新減碳、採購再生能源、更換節能設備、推動社會公益等投資ESG所需之財務來源，持續加強推動ESG永續發展。