緯創資通（3231）今（17）日召開股東常會，董事長林憲銘對於2022年營運釋出相對樂觀展望，預期將與原先預期的差去不遠、全年仍將維持合理成長。他也進一步對於未來技術及市場走向二元化、供應鏈變短鏈等考驗，緯創除超前部署於全球布局，也將持續針對人才的廣度與深度提升。

延續今年前五個月保持營收成長動能，林憲銘表示，面對總經及大環境在升息、地綠政治引起的貿易戰、戰爭，造成資源、糧食的缺乏等黑天鵝，PC產業在消費端的需求似有到頂的現象、全年成長不會太高，但整體IT、科技產業仍保持成長態勢，展望下半年雖「不是超級樂觀」，但繼首季營收有較大成長後，4、5月也都比去年好，期望今年會有不錯的成長性，整體看來不是太悲觀。

面對小股東關心今年第一季因認列持股立訊之評價損失、單季營運轉虧，林憲銘則強調，公司不會長期持股，站在考量公司權益及保障，將於適當的時候進行處分，長期而言不會對公司營運造成困擾。

緯創共同總經理林建勳指出，自2019年內部組織改制以來，集團旗下三大事業體包括緯創科技、緯創智能及新事業的營運模式已趨穩固，並反映在敏捷效能與多角化經營上。後續也將持續從優化全球布局策略、積極開發新技術及品、新事業投資及發展、深化數位轉型及提升ESG能見度與競爭力等五大面向努力。

林建勳表示，目前緯創除了在台灣竹北建置新廠、擴大在台的製造量能外，於越南建置的新廠今年亦已開始投產營運，另除了馬來西亞的新營運據點也已啟動外，兩大伺服器生產據點墨西哥及捷克，也分別新購地建新廠，及進行內部產線擴充以因應企業端用客戶的市場需求。

至於在新事業部分，共同總經理沈慶堯表示，去年在併購日面板廠JDI旗下在台之高雄晶傑達後，積極在車載業務結合緯創原有在汽車電子技術上的基礎，擴大整合價值，現因基期低、成長快速，但規模仍小，預期未來成長潛力可期，後續車載業務也將自高雄、昆山擴展到其它地方。