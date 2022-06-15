花仙子（1722）15日召開股東會，通過配息3元，花仙子執行長王佳郁指出，投入洗沐用品短短二年來，已快速竄升至全台市占第六，今年上海封城造成太倉廠停擺三周，影響集團營收約一至二成，看好東南亞在疫後能快速回穩，加強布局電商通路，力求今年能超越去年的成績。

花仙子去年營收31.4億元、年增2.6％，每股純益4.14元，為連續四年超過4元，雖然較前年5.51元低，不過若扣除不動產處分收益，本業獲利仍有7％成長。

花仙子董事長蔡心心指出，花仙子以產品多元化、行銷數位化、發展國際化三個大方向，朝成為亞洲領導品牌的目標前進，去年因為全球疫情的因素，集團營收貢獻主要來自台灣，其中以「FARCENT」品牌投入個人洗沐市場二年來，已居全台市占第六，營收達1.3億元，看好個人洗沐市場切入發展的潛力，將會朝更多元化產品發展。

而市占第一的香氛類產品近二年面對外商大舉進入市場的競爭，產品設計上結合新銳設計師、改走年輕化路線。

王佳郁表示，今年前四月因為與通路合作的換購高峰期已過，加上中國上海封城，以生產克潮靈、銷往中國及外銷的太倉廠停工三周、無法出貨，影響了集團約一至二成的營收，不過5月起營收已回穩，預期今年在個人洗沐用、香氛用品持續成長下，下半年營運樂觀，希望今年全年獲利能超越去年。

原本希望更積極拓展的海外市場近二年因全球疫情保守因應，不過在疫情趨緩後加速啟動，馬來西亞更換團隊、東南亞除了實體通路外，也加碼布局電商通路，以更在地化商品切入市場。